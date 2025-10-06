Stillas løsnet fra husvegg i Oslo sentrum – område sperret av
Et stillas og deler av et bygg i Oslo sentrum holder på å rase ut. Politiet har sperret av området rundt i frykt for at det skal rase ut i et kryss.
Innenriks
Politiet fikk melding om hendelsen litt før klokken 17.30 mandag ettermiddag. Det pågår rivningsarbeid på bygget.
– Etter politiets forståelse er det fare for nedfall både av bygningsmasse og deler av et stillas, skrev operasjonsleder Bjarne Pedersen i politiloggen.
Bygget ligger i krysset mellom Maridalsveien og Hausmanns gate, ikke langt fra Vega Scene.
– Det har vært bygningsarbeider på taket og på baksiden. I den forbindelse har det oppstått skade på stillaset, sier politiets innsatsleder Monica Engebretsen til Aftenposten.
Like etter klokken 19 har brannvesenet gjennomført en midlertidig sikring av stillaset. Området vil trolig holdes sperret til stillaset er ordentlig sikret av entreprenøren.
– Det har falt deler av bygningsmasse mellom bygget og stillaset, noe som gjør videre sikringsarbeid vanskelig, opplyser Pedersen.
Sperringene påvirker busstrafikken.
– Det er omkjøring på linje 34 og 54. Det gjelder holdeplassene Møllerveien og Jakobs kirke, sier pressevakt Karoline Berg i Ruter til avisen.