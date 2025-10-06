Stillas løsnet fra husvegg i Oslo sentrum – område sperret av

Politiet fikk melding om hendelsen litt før klokken 17.30 mandag ettermiddag. Bygget ligger i krysset mellom Maridalsveien og Hausmanns gate. Cornelius Poppe / NTB

Politiet fikk melding om hendelsen litt før klokken 17.30 mandag ettermiddag. Det pågår rivningsarbeid på bygget.

– Etter politiets forståelse er det fare for nedfall både av bygningsmasse og deler av et stillas, skrev operasjonsleder Bjarne Pedersen i politiloggen.

Bygget ligger i krysset mellom Maridalsveien og Hausmanns gate, ikke langt fra Vega Scene.

– Det har vært bygningsarbeider på taket og på baksiden. I den forbindelse har det oppstått skade på stillaset, sier politiets innsatsleder Monica Engebretsen til Aftenposten.

Like etter klokken 19 har brannvesenet gjennomført en midlertidig sikring av stillaset. Området vil trolig holdes sperret til stillaset er ordentlig sikret av entreprenøren.

– Det har falt deler av bygningsmasse mellom bygget og stillaset, noe som gjør videre sikringsarbeid vanskelig, opplyser Pedersen.

Sperringene påvirker busstrafikken.

– Det er omkjøring på linje 34 og 54. Det gjelder holdeplassene Møllerveien og Jakobs kirke, sier pressevakt Karoline Berg i Ruter til avisen.

Bygningsmassen som har rast ut i bakgården på huset, stammer trolig fra selve rivningsarbeidet, ifølge politiet. Cornelius Poppe / NTB