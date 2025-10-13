Stein Guriby fikk kreft. Kan det skyldes yrket som brannmann?

Stein Guriby (67) jobbet i brannvesenet i 36 år. Kan eksponeringen for røyk, gass og kjemikalier ha noe med kreften å gjøre? Ninni Bjørlo Lærum

Som brannkonstabel og røyk- og kjemikaliedykker i Bærum brannvesen var Stein Guriby (67) i mange år eksponert for røyk og kjemikalier.

Og etter 36 år i bransjen hadde noe skjedd i kroppen hans. Nivået av et enzym kalt PSA hadde steget i blodet. Høyt PSA-nivå er gjerne tegn på prostatakreft. Kurven ble stadig brattere og nivået nærmet seg unormalt høyt. En urolog kjente til slutt at det var noe, og han ble overvåket aktivt med både MR og biopsi.