Statsministerkandidat? Folk vil ha svar fra Listhaug

– Frps fokus er på politikk, ikke på eventuelle posisjoner, sier Sylvi Listhaug selv. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Bør Sylvi Listhaug fortelle velgerne om hun er kandidat til å bli statsminister? Et flertall svarer ja.

Det kommer fram i en meningsmåling utført av Opinion for FriFagbevegelse.

• 49 prosent mener hun bør gjøre det før valget.

• 39 prosent mener hun kan vente til etter valget.

• 12 prosent har ingen mening.

Overfor FriFagbevegelse gjentar hun sitt budskap om at det største partiet i regjering skal ha statsministeren.

Om undersøkelsen Basert på 1000 telefonintervjuer har Opinion i perioden 11. – 17. august spurt følgende spørsmål på vegne av FriFagbevegelse og Dagsavisen.

«Fremskrittspartiets leder, Sylvi Listhaug, har ikke sagt om hun er statsministerkandidat. Mener du hun bør avklare dette før valget, eller kan hun vente til valgresultatet er klart?

81 prosent har svart om partipreferanse. Dette tilsvarer 809 respondenter.

Feilmarginen ligger mellom 1,4 og 3,1 prosent.

Usikkerhet

Under tirsdagens partilederdebatt på TV 2 kom det tydelig fram:

Sylvi Listhaug støttet verken seg selv eller Erna Solberg som statsminister ved en eventuell borgerlig valgseier.

Mens Guri Melby, Dag-Inge Ulstein og Erna Solberg ga sin støtte til sistnevnte, valgte Listhaug å stå igjen – sammen med de rødgrønne.

Hun sa heller ikke ja til seg selv som statsministerkandidat.

Listhaug har hele tiden argumentert med at det partiet som får flest stemmer ved høstens stortingsvalg, bør få statsministeren.

Men det har ikke alltid vært slik i norsk politikk:

• I 1965 ble Per Borten statsminister for en borgerlig regjering, selv om Senterpartiet var mindre enn Høyre.

• I 1973 ble Lars Korvald (KrF) statsminister i en mindretallsregjering, selv om Senterpartiet hadde større oppslutning.

• I 2001 ble Kjell Magne Bondevik statsminister, selv om KrF var mindre enn Høyre. Han ledet dermed Bondevik 2-regjeringen.

Støtte fra sine egne

Frps egne velgere er mer komfortable med at Listhaug ikke avklarer spørsmålet:

• Bare 24 prosent av Frp-velgerne mener hun bør avklare før valget. 67 prosent mener hun kan vente

• MDGs velgere er mest opptatt av en avklaring – hele 74 prosent

• Blant Ap-velgere ønsker 54 prosent klart svar.

• Blant SVs velgere krever 61 prosent klart svar.

• Blant Rødts velgere krever 52 prosent klart svar.

• Blant KrFs velgere krever 40 prosent svar.

• Blant Høyres velgere krever 47 prosent svar.

• Hos Senterpartiet og Venstre er tallet 62 prosent

Carl I. Hagen, tidligere Frp-leder, har uttalt at Listhaug «åpenbart er» statsministerkandidat – selv om hun ikke har bekreftet det.

Et sterkt kort

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning mener Listhaug har valgt en uvanlig strategi:

– Frp forsøker å holde debatten unna, men lykkes ikke helt. Partiets egne velgere er komfortable med det, men det er rimelig at andre ønsker en avklaring, sier Bergh til FriFagbevegelse.

Han peker på at Erna Solberg er lettere å akseptere for KrF og Venstre, og kan samle de borgerlige partiene på en annen måte enn Listhaug.

Bergh mener strategien kan være smart.

– Ved å ikke ta stilling nå, unngår Listhaug fokus. Men hvis det blir borgerlig valgseier, har hun et sterkt kort: Hun kan gi statsministerposten til Solberg og kreve store politiske gjennomslag i retur, sier han.

Men vil hun?

Thomas Myksvoll ved Norce Research har forsket på velgernes syn på regjeringssamarbeid. Han ser bare ett sannsynlig utfall:

– Sylvi Listhaug blir statsminister ved borgerlig flertall – med mindre hun ikke ønsker rollen, sier han til FriFagbevegelse.

Forutsetningen er at Frp blir det klart største partiet på høyresiden – større enn Venstre og KrF, og kanskje også Høyre til sammen.

Arbeiderpartiet har lignende strategiske utfordringer, men kan være trygge på sin størrelse og rolle, mener Myksvoll.

Kristin Clemet, daglig leder i Tankesmien Civita, har skrevet i en kronikk at «det er vanskelig å se tegn til at Sylvi Listhaug har ambisjoner om å bli en samlende statsminister».

Sylvi svarer

Selv sier Sylvi Listhaug følgende til FriFagbevegelse:

– Med 19 dager igjen til valget er Frps fokus på politikk, ikke på eventuelle posisjoner. Målingene viser at valget blir jevnt og at stadig flere vil ha Frps løsninger. Målingene viser at det er fullt mulig med et ikke-sosialistisk flertall og et sterkt Frp, sier hun.

–Vårt hovedmål er å bytte ut Støre-regjeringen med en Frp/Høyre-regjering. Vi kan samarbeide med andre partier for å få til en slik regjering. For Frp er det naturlige utgangspunktet for regjeringsforhandlinger at det største partiet i regjering skal ha statsministeren, sier Sylvi Listhaug til FriFagbevegelse.