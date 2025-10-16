– Statsministeren svikter oss pårørende

Pårørendesenteret hjelper tusener av mennesker og fagpersoner i året. Nå kuttes de fra statsbudsjettet. 

Marianne Mørck Danielsen sammen med moren Gretha Lovise Lunde Danielsen. Marianne var morens nærmeste omsorgsperson i over 15 år.

Innenriks

Linnea Skare Oskarsen Politisk journalist
Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 4 min

Marianne Mørck Danielsens mor døde av Alzheimer i august. 

I 15 år var det hun som tok vare på moren. Det kom i tillegg til å være leder for flere ansatte og småbarnsmamma. 

