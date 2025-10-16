– Statsministeren svikter oss pårørende

Marianne Mørck Danielsen sammen med moren Gretha Lovise Lunde Danielsen. Marianne var morens nærmeste omsorgsperson i over 15 år. FOTO: Privat

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Marianne Mørck Danielsens mor døde av Alzheimer i august.

I 15 år var det hun som tok vare på moren. Det kom i tillegg til å være leder for flere ansatte og småbarnsmamma.