– Statsministeren svikter oss pårørende
Pårørendesenteret hjelper tusener av mennesker og fagpersoner i året. Nå kuttes de fra statsbudsjettet.
Marianne Mørck Danielsen sammen med moren Gretha Lovise Lunde Danielsen. Marianne var morens nærmeste omsorgsperson i over 15 år.
FOTO: Privat
Innenriks
Marianne Mørck Danielsens mor døde av Alzheimer i august.
I 15 år var det hun som tok vare på moren. Det kom i tillegg til å være leder for flere ansatte og småbarnsmamma.