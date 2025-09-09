Statsforvalteren åpner tilsyn med barnevernet i Oslo etter Kampen-drapet

Tente lys og blomster utenfor huset på Kampen i Oslo hvor Tamima Nibras Juhar (34) ble drept mens hun var på jobb i en bolig tilknyttet barnevernet. Foto: Cornelius Poppe/NTB

– Når det skjer alvorlige hendelser som denne, skaffer vi som tilsynsmyndighet oversikt og gjør nødvendige undersøkelser. Vi har nå besluttet videre tilsynsmessig oppfølging med barnevernet i Oslo kommune, skriver Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus i en pressemelding.

Tamima Nibras Juhar (34) var alene på jobb da hun natt til søndag 24. august ble drept av en 18 år gammel mann som var beboer på et botreningshjem på Kampen i Oslo.

18-åringen er siktet for drap og terror. Han har i avhør forklart at drapet var politisk motivert og at han ønsket å spre frykt i samfunnet.

Bydelsbarnevernet var involvert

Annonse

Tiltaket 18-åringen var en del av, er et ledd i botrening for ungdom i regi av barnevernet og driftes av Gemt, en privat tilbyder av barnevernstjenester.

– Tilsynet gjennomføres overfor kommunen som sådan, da vi er kjent med at både bydelsbarnevernet i bydel Bjerke og Barne- og familieetaten (BFE) har vært involvert når det gjelder tjenester til den siktede unge voksne de seneste årene, heter det videre i pressemeldingen.

34 år gamle Tamima Nibras Juhar ble drept på Kampen. Foto: Privat /Elden Advokatfirma/NTB

De viser til at de i tilsynet behandler personsensitive opplysninger.

– Vi kommer ikke til å uttale oss ytterligere om saken mens tilsynet pågår.

Annonse

Bekymringsmeldinger

I sommer konkluderte Konfliktrådet med at 18-åringen skulle få ungdomsoppfølging med en gjennomføringstid på ti måneder.

Det skjedde etter at politiet i Oslo i mars i år for første gang ble bekymret for en mulig høyreekstrem radikalisering av 18-åringen. Det ble gjennomført et møte med Gemt AS og barnevernstjenesten, men det førte ikke til konkrete tiltak.

Informasjonen politiet fikk, ble vurdert som ikke akutt, har de selv opplyst.

Annonse

Fra før er det kjent at PST først ble varslet i februar i 2024. Ved to anledninger ble det vurdert at gutten utgjorde en lav trussel. PST ble varslet for tredje gang i april.