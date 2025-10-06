Statsforvalteren åpner tilsyn etter voldsoppdrag-saker i Oslo og Sarpsborg

Statsforvalteren åpner tilsyn etter saker i Oslo der politiet mistenker at det er forsøkt utført vold på bestilling. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det skriver de i en pressemelding mandag.

– Per 6. oktober har vi besluttet å åpne tilsynssak som gjelder barnevernets oppfølging av ett av de involverte barna. Det kan bli aktuelt å åpne tilsynssaker relatert til flere barn i løpet av de nærmeste ukene. Dette beslutter vi etter hvert som vi avslutter de innledende kartleggingsaktivitetene, sier Mari Hagve, direktør for sosial og barnevern.

Statsforvalteren fører også jevnlig tilsyn med barnevernsinstitusjoner der det er plassert barn i etterkant av hendelsene.

– Når det skjer alvorlige hendelser som involverer barn, som i Pilestredet/Oslo og Sarpsborg, skaffer Statsforvalteren som uavhengig tilsynsmyndighet oversikt og gjør nødvendige undersøkelser. Vi beslutter løpende om det er grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging i form av å åpne tilsynssak eller andre tilsynsaktiviteter overfor kommuner/bydeler, heter det i pressemeldingen.

Annonse

To 13-åringer og to 15-åringer er siktet etter granateksplosjonen i Pilestredet i Oslo 23. september, mens fire gutter på 12, 13, 14 og 15 år ble pågrepet og siktet etter at det ble løsnet skudd ved en bolig i Sarpsborg 30. september. 15-åringen ble senere løslatt. De tre yngste guttene tas hånd om av barnevernet.

Politiet tror de fikk oppdragene fra det svenske Foxtrot-nettverket gjennom sosiale medier. To menn i 20- årene og 30-årene er også siktet i sakskomplekset.