Statsbudsjettet: Dette skjer videre nå

Ap-regjeringens statsbudsjettforslag ble lagt fram av finansminister Jens Stoltenberg (Ap) onsdag i forrige uke.

I budsjettforslaget kommer regjeringen med sine økonomiske prioriteringer og varsler hva de vil bruke penger på og hva de ikke vil bruke penger på neste år.

Men Arbeiderpartiet har ikke flertall i Stortinget alene. For å få vedtatt budsjettet må de samle støtte fra andre partier.

Siden Senterpartiet, SV, Rødt og MDG alle har pekt på Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister er det disse partiene regjeringen har planlagt å forhandle om budsjettet med.

Sammen har de fem partiene flertall i Stortinget, og sammen skal de snart forsøke å bli enige om et endelig budsjett. Dermed vil det garantert bli gjort en god del endringer i forslaget regjeringen har kommet med.

Forhandlingsteam

Akkurat nå jobber opposisjonspartiene med å lage hvert sitt alternative statsbudsjett der de skal vise hvordan de ville ha brukt pengene annerledes dersom de hadde styrt.

De er allerede i full gang med å pepre Finansdepartementet med spørsmål om hvor mye ulike tiltak vil koste, og for eksempel hvor mye de kan spare på å kutte enkelte tiltak.

Spørsmålene besvares fortløpende.

Mot midten av november regner budsjettpartnerne med å være ferdige med sine alternative budsjetter. Da kan forhandlingene med Arbeiderpartiet i Stortinget starte.

Budsjettforhandlingene går som regel over flere lange dager før man kommer til en enighet. I år er det disse som skal forhandle om budsjettet i Stortinget:

Arbeiderpartiet: Tuva Moflag, leder av finanskomiteen og finanspolitisk talsperson i Ap

Senterpartiet: Bjørn Arild Gram, nestleder i Senterpartiet og finanspolitisk talsperson

SV: Marthe Hammer, finanspolitisk talsperson

Rødt: Mimir Kristjansson, finanspolitisk talsperson

MDG: Ingrid Liland, nestleder og finanspolitisk talsperson

Intense forhandlinger

Partiene regner med å presentere sine alternative budsjetter rundt 10.–15. november, eller senest uken etterpå. Rundt samme tid kan budsjettforhandlingene starte.

De pleier å foregå på Stortinget, og ofte blir det lange kvelder og lite søvn.

Dersom finansgjengen på Stortinget sliter med å bli enige, er det ikke uvanlig at forhandlingene løftes til partiledernivå mot slutten.

Da møtes som regel statsministeren og de andre partilederne på Statsministerens kontor for å prøve å løse de vanskeligste flokene.

Senest 30. november må partiene være enige. Da må nemlig finanskomiteen avgi sin innstilling om statsbudsjettet.

Finanspolitisk talsperson Tuva Moflag skal lede forhandlingene for Arbeiderpartiet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Og 5. desember skal etter planen det endelige budsjettet debatteres og vedtas i Stortinget.

Kan utsettes

Dersom budsjettpartnerne ikke blir enige til 30. november, kan imidlertid fristen og behandlingen utsettes.

Regjeringens forslag til statsbudsjett ser slik ut. Gjennom forhandlingene blir det garantert gjort en del endringer. Foto: Lise Åserud / NTB

Men ikke i det uendelige:

Etter at budsjettet er klart, skal det nemlig til behandling i de ulike komiteene på Stortinget. De har i utgangspunktet frist til Stortingets siste møtedag – 22. desember – med å komme med sine innstillinger.

Dersom budsjettforhandlingene drøyer, må også fagkomiteene få utsatt frist. De har absolutt siste frist for å behandle sine innstillinger 31. desember.

Da må nesten budsjettet være klart!