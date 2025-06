Statlig utvalg: Sykehusene har fått 3,8 milliarder kroner mer å rutte med

– Dette viser jo veldig tydelig at fra 2022 til 2025 så har vi levert en reell vekst i sykehusbudsjettene på om lag 3,8 milliarder kroner, mens det i perioden 2015 til 2022 sto nesten på stedet hvil, sier helseminister Jan Christian Vestre (Ap) til NTB.

Han er tydelig fornøyd med ferske tall fra det statlige utvalget med det lange navnet Teknisk beregningsutvalg for spesialisthelsetjenestens økonomi (TBU-spesialisthelsetjenesten).

I sin siste rapport anslår utvalget at:

Spesialisthelsetjenesten, som driver sykehusene og ambulansetjenesten, har hatt en realvekst i bevilgninger på 3,8 milliarder kroner fra 2022 til 2025 – utover det som har vært nødvendig for å kompensere for endringer i demografi.

Til sammenligning var nivået tilnærmet uendret før det – fra 2015 til 2022 – med et samlet anslag på realvekst på om lag 0,3 milliarder 2025-kroner utover det som har vært nødvendig for å kompensere for endringer i demografi.

Advarer om UK-tilstander

Vestre har nettopp vært på studietur til London, hvor det er krisetilstander i det offentlige helsevesenet NHS.

– Jeg så jo med egne øynene resultatene av en helsetjeneste som har vært vanstyrt under Tory-styret i veldig mange år. Med lave investeringer over tid, fallende effektivitet, ganske utdatert utstyr, dårlig bygningsmasse, lange ventetider og enorme helsekøer som regjeringen der nå har tatt tak i, sier han.

Han advarer om at vi kan få lignende tilstander i Norge dersom man ikke sørger for gode nok sykehusbudsjetter.

– Det er ikke nok bare å kompensere for demografien, du må faktisk ha muligheten til å gjøre investeringer på toppen av det, sier han.

Og fortsetter:

– Det vil jeg gjerne utfordre Erna Solberg i Høyre på: hvordan hun skal få dette budsjettet til å gå opp? Hvilken plan hun har for å styrke sykehusbudsjettene samtidig som hun lover veldig mange milliarder i skattekutt, spør helseministeren.

– 12 ganger bedre

Tallene fra TBU tar både høyde for prisveksten som har vært og demografiske endringer, som for eksempel at befolkningen blir eldre, og at det er kommet et stort antall ukrainske flyktninger.

– Vi har vel 12 ganger bedre realvekst i sykehusene enn det Erna Solberg hadde i perioden fra 2015 til 2022, som var en lengre periode da de hadde mer tid å gjøre det på, sier helseministeren.

Han mener tallene beviser at Arbeiderpartiet har tatt ansvar i regjering for utfordringene i Helse-Norge.

– Vi har jo jobbet veldig intenst med å få ned ventetidene på sykehusene. Nå ser vi at både ventetiden og helsekøene går ned, sier han.

Vestre peker på at helsekøene begynte å øke i perioden da bevilgningene sto på stedet hvil ifølge utvalget – under forrige regjering.

– Køene begynte å øke i 2017. Her har vi litt av forklaringen på hvorfor. Sykehusøkonomien har vært veldig anstrengt. Når du ikke gjør noe annet enn å betale for demografien, det at vi blir flere og eldre, så er det egentlig ingen vekst på toppen av det til økt aktivitet og økt kapasitet, sier han.

Sykehusene har fått realvekst i budsjettene sine de siste årene, ifølge TBU for spesialisthelsetjenesten. Her ser vi det nye fellessykehuset på Hjelset i Molde. Foto: NTB