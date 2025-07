Statkraft varsler nedbemanning: – Vesentlig færre ansatte

– Endringene vi gjør vil dessverre inkludere overtallighet, og vi vil gjøre dét vi kan for å begrense usikkerheten og redusere de negative effektene på vår viktigste ressurs: Folkene våre, sier Statkraft-sjef Birgitte Ringstad Vartdal i en pressemelding.

Nedbemanningen kommer som følge av at selskapet har satt seg et mål om å redusere kostnadene med rundt 2,9 milliarder kroner årlig innen 2027. Hvem av selskapets 6867 fulltidsansatte som rammes, vil være klart neste år, ifølge leder for medierelasjoner Andreas Tinglum i Statkraft.

Til E24 opplyser Statkraft at det ikke er klart ennå hvor mange som vil miste jobben.

– Vi har ikke noe eksakt måltall på det. Mange faktorer slår inn. Det blir ikke masseoppsigelser, men det kommer til å ende med vesentlig færre ansatte, sier Tinglum.

Senere tirsdag melder E24 at selskapet bekrefter at de internt har delt tidlige anslag som tilsier at 500 ansatte kan bli rammet.

Allerede i mai varslet Statkraft overfor Energiwatch at de ventet å nedbemanne 1000 ansatte.

– Salgsprosessene vi har annonsert, pågår. Noen går raskere enn forventet, andre tregere. Når vi har gjennomført alle nedsalgsprosessene, forventer vi at antall ansatte vil gå ned med cirka 1000 årsverk i Statkraft, sa konsernsjef Vartdal til Energiwatch da.

De fleste av de ansatte som rammes, knyttes til Statkraft Varme, prosjekter i India og ladeselskapet Mer, som selges. Selskapet har også varslet en stor reduksjon i hydrogensatsingen, som 60 ansatte er knyttet til. I tillegg sa Vartdal at det er 100 til 200 ansatte i andre deler av Statkraft som rammes.

Ønsker signaler fra staten

Tidligere har Statkraft varslet at de vil konsentrere innsatsen om færre teknologier og markeder, melder E24. Målet er å frigjøre investeringskapasitet for å kunne satse større på selskapets kjerneområder, som inkluderer vannkraft i Norden.

Selskapet stopper derfor all videre utvikling av nye grønne hydrogenprosjekter og nye havvindprosjekter som en del av omleggingen. Unntaket er utbyggingen av North Irish Sea Array (NISA), som fortsatt går videre.

– Det synes jeg er synd. Jeg skjønner at Statkraft må styres etter eierens krav – og eieren er jo staten. Slik eierkategorien Statkraft ligger i nå, er målet høyest mulig avkastning til staten, sier Morten Bildøy, nestleder i El og IT Forbundet, til Dagsavisen.

El og IT Forbundet er et LO-forbund for ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon.

– Hydrogen og flytende havvind er ganske umodne og usikre per i dag. Jeg skulle ønske at staten som eier hadde signalisert at det er ønskelig å støtte utviklingen av slike prosjekter, også om det går på bekostning av lavere utbytte og svakere resultat på kort sikt. Den norske staten er opptatt av å utvikle fornybar energi og bygge kompetansearbeidsplasser i Norge, så da burde staten bruke Statkraft som et verktøy for dette.

Få medlemmer fra El og IT forbundet er direkte berørt, opplyser Bildøy. Men forbundets tillitsvalgte i Statkraft har vært involvert gjennom hele prosessen.

Strømpriser

Statkraft er det største internasjonale energiselskapet i Europa, når det gjelder fornybar energi. De er spesielt sterke på vannkraft. Bildøy er ikke bekymret for deres posisjon.

– De har bygd opp god kompetanse på vannkraft og landbasert vindkraft – begge er modne teknologier. Men det er viktig at noen også tar risikoen med å utvikle ny teknologi, for å bidra til at kostnadene går ned og vi kan få fremtidens løsninger.

Norsk kraftbalanse forventes å bli litt strammere fram mot 2030, men i normale år vil det fortsatt være et overskudd av kraft. Etter 2030 antar Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at det vil komme mye mer vindkraft, noe som vil øke overskuddet igjen og presse prisene nedover.

Totalt sett forventes de nordiske landene å sitte igjen med et betydelig kraftoverskudd.

Bildøy håper ikke at verken fallende kraftpriser eller svake marginer kommer til å påvirke viljen til å satse langsiktig på ny teknologi framover.

– Prisene nå er i ferd med å normalisere seg etter den unormalt høye perioden som fulgte Russlands krig mot Ukraina og gasskrisen. Før dette så Statkraft store muligheter, og jeg håper ikke dette har endret seg.

– Det jeg er mer bekymret for, er at hvis vi ikke bygger ut mer kraftproduksjon, vil vi oftere havne i kraftunderskudd, og da presses prisene opp. Når det kommer til prosjekter innen vind på land, håper jeg at disse vurderes nøye, og at man ikke bare sier nei av prinsipielle årsaker, avslutter han.