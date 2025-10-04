Et tre har blåst over veien under ekstremværet Amy. Foto: Thomas Fure / NTB

– Akkurat nå er om lag 170 veier i hele landet stengt på grunn av uforutsette hendelser, de fleste på grunn av uværet Amy, sier avdelingsdirektør Kurt Jomar Breistrand i Statens vegvesen i en pressemelding utsendt litt før klokken 12.30.

Han fortsetter:

– Og situasjonen endrer seg kontinuerlig. Det er fortsatt slik at veier og broer kan bli stengt på kort varsel. Også tunneler kan bli stengt ved strømbrudd. Ferjer kan bli innstilt og fjelloverganger stengt.

Han ber folk tenke seg nøye om før de skal ut å kjøre og sier at det mange steder rett og slett utilrådelig å ferdes.

– Det er en alvorlig situasjon mange steder akkurat nå.

Det er mulig å holde seg oppdatert på stengte veier via 175.no eller appen Vegvesen Trafikk.