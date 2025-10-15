Statens aksjeselskaper: Disse topplederne tjente mest
Dette tjente topplederne i de 15 aksjeselskapene heleid av staten i 2023 og i 2024. Statkraft-sjefen er fortsatt best betalt.
Saken oppsummert
LO-leder Kina Asper Vistnes, reagerte på lønnsfesten for ledere i statseide selskaper som nestleder i Fellesforbundet i vår.
– Disse tallene er jo helt spinnville. Det går rett og slett ikke an, sa Vistnes til Dagsavisen om topplederlønningene som også omfattet de statlig deleide selskapene.
Onsdag formiddag er regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 lagt fram, og vi kan se hva topplederne i de 15 aksjeselskapene som er heleid av staten tjente i fastlønn og bonus i 2024 sammenliknet med året før.
Økte med over en halv million
Topplederlønna som økte mest tilhører administrerende direktør Espen Langeland i Argentum – en ledende investor innen private equity-fond i Europa. Langeland gikk opp 526.000 kroner i fastlønn i fjor, til i underkant av 5,4 millioner.
Statens mål med Argentum er at selskapet skal oppnå høyest mulig avkastning innenfor bærekraftige rammer på investeringer i aktive eierfond, ifølge selskapets nettsider.
Den neste på lista over størst økning i fastlønn er toppleder i Statkraft, konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal. Økningen var på 420.000 kroner til i underkant av 6,6 millioner. Det er også lønnstoppen blant de 15 selskapene på lista.
Innstramming i 2022
Ikke alle disse topplederlønningene økte. Den største endringen finner vi hos Posten Bring, hvor konsernsjefens fastlønn var 3,5 millioner lavere i fjor enn året før. Selskapet hadde flere utskiftninger i konsernledelsen, hvor Petter-Børre Furberg kom inn som ny toppleder i fjor høst.
Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) la i oktober 2022 fram nye retningslinjer for lederlønnspolitikken til statlig eide selskaper, med mål om å begrense toppledernes lønnsøkninger.
I de nye retningslinjene skulle ikke lenger topplederne ha en større lønnsøkning enn øvrige ansatte i selskapet. Det måtte i så fall begrunnes særskilt.
Oversikten over lederlønningene i denne saken er hentet fra statsbudsjettet og gjelder kun selskaper som er heleid av staten og der eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.
Her er oversikten over toppledernes lønn i de 15 (nå 16) selskapene i fjor:
2024
* Allstad AS er ny på lista, oppført med en topplederlønn på 826.000 kr.
Argentum Fondsinvesteringer AS
Fastlønn: 5.376.000. Bonus: 1.301.000.
Baneservice AS
Fastlønn: 3.051.000. Bonus: 539.000.
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS
Fastlønn: 1.808.000. Bonus: 0.
Investinor AS
Fastlønn: 3.151.000. Bonus: 57.000.
Innovasjon Norge AS
Fastlønn: 2.660.000. Bonus: 0.
Mantena AS
Fastlønn: 2.065.000. Bonus: 0.
Mesta AS
Fastlønn: 4.329.000. Bonus: 484.000.
Norges sjømatråd AS
Fastlønn: 2.525.000. Bonus: 0.
Nysnø Klimainvesteringer AS
Fastlønn: 2.834.000. Bonus: 181.000.
Petoro AS
Fastlønn: 5.282.000. Bonus: 390.000.
Posten Bring AS
Fastlønn: 2.688.000. Bonus: 0.
Siva – Selskapet for Industrivekst SF
Fastlønn: 2.043.000. Bonus: 0.
Space Norway AS
Fastlønn: 1.572.000. Bonus: 690.000.
Statkraft SF
Fastlønn: 6.572.000. Bonus: 988.000.
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Fastlønn: 2.078.000. Bonus: 0.
Dette tjente topplederne i de samme selskapene året før:
2023
Argentum Fondsinvesteringer AS
Fastlønn: 4.850.000. Bonus: 1.238.000.
Baneservice AS
Fastlønn: 2.893.000. Bonus: 710.000.
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS
Fastlønn: 1.728.000. Bonus: 0.
Investinor AS
Fastlønn: 2.995.000. Bonus: 115.000.
Innovasjon Norge AS
Fastlønn: 2.527.000. Bonus: 0.
Mantena AS
Fastlønn: 3.034.000. Bonus: 0.
Mesta AS
Fastlønn: 4.058.000. Bonus: 145.000.
Norges sjømatråd AS
Fastlønn: 2.400.000. Bonus: 0.
Nysnø Klimainvesteringer AS
Fastlønn: 2.764.000. Bonus: 246.000.
Petoro AS
Fastlønn: 4.988.000. Bonus: 379.000.
Posten Bring AS
Fastlønn: 6.223.000. Bonus: 0.
Siva – Selskapet for Industrivekst SF
Fastlønn: 1.667.000. Bonus: 0.
Space Norway AS
Fastlønn: 1.633.000. Bonus: 0.
Statkraft SF
Fastlønn: 6.152.000. Bonus: 1.185.000.
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Fastlønn: 2.202.000. Bonus: 0.
