Staten bidrar til sikringstiltak der konteinerskip grunnstøtte på Byneset

Energidepartementet har vedtatt å gi et tilskudd på 50 prosent av sikringskostnadene, opp til 3,65 millioner kroner, heter det i en pressemelding.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslo først søknaden om tilskudd, og NVE og departementet påpeker at det vanligvis ikke gis slike tilskudd når en tredjepart har et tydelig ansvar. Departementet mener likevel at dette er en helt spesiell situasjon som gir unntak.

Staten bidrar nå til spleiselaget for å sikre området. Jan Langhaug / NTB

– De evakuerte beboerne har stått i en svært krevende situasjon etter at grunnstøtingen førte til et skred. Rederiet bør etter min mening ikke uten videre gå fri fra ansvaret, men med dette tilskuddet vil staten bidra til at sikringstiltakene kan komme raskt i gang, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i pressemeldingen.

– Gladnyhet

Avklaringen tas godt imot av beboerne i området.

– For oss er det en gladnyhet. Vi har ventet på et slikt svar veldig lenge, sier beboer Jostein Jørgensen til NRK. Han har vært evakuert i tre måneder.

Han sier det har vært en sommer preget av frustrasjon og usikkerhet.

Det var i morgentimene torsdag 22. mai at det digre konteinerskipet NCL Salten plutselig dundret opp på en strand på Byneset og stanset kun et par meter unna veggen til et hus.

Sammenstøtet førte også til et skred noen titalls meter unna nedenfor tomten til Jørgensen, som altså håper å kunne flytte hjem igjen snart.

– Ekstraordinær situasjon

Byråd for byutvikling, Lars Viko Gaupset (MDG) i Trondheim kommune, er glad for at departementet nå å bidrar med i underkant av fire millioner kroner.

– De dekker litt under halvparten av beløpet, med vilkår om at kommunen prøver å få pengene tilbake fra skipseier og rederi som vi mener har ansvaret, sier Gaupset til Adresseavisen.

– Vi skulle gjerne sett at de dekket hele beløpet, for det dreier seg om en ekstraordinær situasjon, og vi mener det er feil at kommunen skal sitte igjen med regninga for ras og utglidning, sier han.

Gikk verden rundt

Nyheten og bildene av grunnstøtingen gikk verden rundt.

Mannskapet om bord på skipet forklarte at skipet grunnstøtte med én mann alene på broen som navigerte, og ingen på utkikkspost. Han har forklart at han sovnet på vakt. Kapteinen nektet straffskyld.

Skipet ble losset for en del konteinere og dratt av grunn fem dager senere.