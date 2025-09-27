Startet sparing til pensjon som 19-åring

Naemy Trandum Aasen (33) har lært mye om pensjon. Egen sparing startet hun med allerede som 19-åring. FOTO: Norsk Arbeidsmandsforbund

– Jeg tenker at jeg alltid klarer å sette av bittelitt og være fornuftig der jeg kan, så jeg har litt i reserve til en regnværsdag, forteller renholder og hovedtillitsvalgt Naemy Trandum Aasen til Dagsavisen.



33-åringen har god erfaring med at det lønner seg å spare så mye hun klarer. Da hun startet å spare til pensjon som 19-åring, satte hun av 300 kroner i måneden. Vissheten om at systemet ikke sikrer henne tilstrekkelig, som privat ansatt i et lavtlønnsyrke, er årsaken til at hun sparer selv. Men det hjelper også på motivasjonen å se hvor mye som står på konto i dag.

Aasen har kjempet flere pensjonskamper for seg selv og for andre, ansatt som renholder og som tillitsvalgt i Eir Renhold og Norsk Arbeidsmandsforbund. Med årene har hun også lært mye om pensjon.