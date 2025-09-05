Stålsatt sosialdemokrat

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): – Jeg har forhåndsstemt. Og jeg har stemt Arbeiderpartiet.

Utsagnet kommer rett etter at han har slått den eksklusive koden til fotballandslagets aller helligste: Hjemmegarderoben på landslagsarenaen.

Som vanlig er han rett fram i sitt budskap. Hemmelig valg? Ikke for Ståle Solbakken.