SSB venter to rentekutt i år

– Vi venter to rentekutt i år og tre til neste år. Flere arbeidsledige, lavere underliggende prisstigning, samt lavere etterspørsel og lavere renter internasjonalt, trekker i retning av lavere rente her hjemme, sier Thomas von Brasch, forskningsleder i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Styringsrenta har ligget på 4,5 prosent siden desember 2023. SSBs anslag tilsier at den vil komme ned i 3,25 innen utgangen av neste år.

– Vi venter at veksten fortsetter i årene framover. Grunnen til det er lavere renter, fortsatt høy lønnsvekst, økt satsing på forsvar og et omslag i boligbyggingen, sier von Brasch.

Reallønnsveksten ventes å holde seg oppe, men SSB anslår at den vil avta noe fra fjorårets unormalt høye nivå på 2,4 prosent ned mot 1 prosent i 2028.

Uforutsigbart internasjonalt

I mars anslo SSB en klar vekst i den norske økonomien. De understreker at utsiktene for den økonomiske aktiviteten hos mange av Norges handelspartnere blitt forverret siden forrige anslag.

– Økt usikkerhet om amerikansk økonomisk politikk har bidratt til svakere vekstutsikter og større svingninger i finansmarkedene. Den økonomiske utviklingen i USA har dessuten vært svakere enn ventet, og prognosene for euroområdet og flere asiatiske økonomier er nedjustert, sier SSB-forsker Roger Hammersland.

– Etter et lite hvileskjær i 2026, kommer norsk økonomi tilbake til en mer normal situasjon i 2027, sier von Brasch.

Omslag i boliginvesteringene

Boliginvesteringene har falt med nær 20 prosent i både 2023 og 2024, et fall man ikke har sett maken til siden boligkrisen på 1990-tallet, ifølge SSB. Boliginvesteringene står nå for om lag en femdel av de samlede investeringene i Fastlands-Norge.

– Vi venter at omslaget i boliginvesteringene først kommer mot slutten av året. Omslaget må ses i sammenheng med en ventet rentenedgang og at nyboligsalget har tatt seg klart opp siden 2024, sier Thomas von Brasch.

Veksten i BNP Fastlands-Norge tar seg opp fra 0,6 prosent i 2024 til rundt 1,5 prosent i år og neste år, før den øker videre til rundt 2 prosent fra og med 2027, anslås det.

– Gode nyheter

Sjeføkonom i SpareBank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, synes de nye SSB-anslagene er interessante og sier det er ekstra spennende i forkant av torsdagens rentemøte i Norges Bank.

– SSB tegner et ganske bra bilde av norsk økonomi, som er en viktig påminnelse om at det går bra i landet vårt, sier Knudsen.

– Det er faktisk ventet å gå enda litt bedre de neste årene. Fremover er det ventet økt vekst, som bidrar til et fortsatt bra arbeidsmarked og reallønnsvekst. Samtidig er inflasjonen såpass lav at SSB tror at Norges Bank kommer til å kutte renta to ganger i år og tre ganger neste år. Det er veldig gode nyheter for alle med lån.