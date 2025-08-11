Innenriks
SSB: Studenter i Oslo har høyest boutgifter og levekostnader
Norske studenter oppgir levekostnader på drøyt 16.000 kroner i måneden, der 7.900 går til boutgifter. I Oslo bidrar høye boutgifter til høyeste levekostnader.
Statistisk sentralbyrå (SSB) har justert resultater fra undersøkelsen Eurostudent 8 til 2025-kroner og funnet at studenter i Oslo har de høyeste boutgiftene og levekostnadene.
Mens studenter som studerer i Kristiansand og Trondheim, betaler 7100–7200 kroner i måneden i husleie eller nedbetaling på boliglån, ligger snittet blant Oslo-studenter på 8760 kroner. Det er dyrere med bolig i hovedstaden, men SSB påpeker at det er en faktor til som teller her:
– Eldre studenter har høyere utgifter enn yngre studenter, og Trondheim har en yngre studentbefolkning enn Oslo. Derfor er det naturlig at boutgiftene er høyere i Oslo, sier Anna-Lena Keute, seniorrådgiver i SSB.
I snitt bruker norske studenter 7920 kroner i måneden på boutgifter og har totale levekostnader på 16.210.
Levekostnadene inkluderer boutgifter, mat, transport, kommunikasjon og andre faste levekostnader.
Eurostudent 8 kartlegger for øvrig hvor studentene studerer, men ikke om de er bosatt i studiebyen eller om de bor i en annen kommune.