SSB spår høyere lønn enn forventa

– Så vidt jeg kan huske er dette den største oppjusteringen vi har gjort midt i året, sier forskningsleder i SSB, som tror norsk økonomi vil få en betydelig boost de neste årene.

Etter SSBs beregninger vil en gjennomsnittslønn øke med øke med rundt 35.000 kroner i år.
Etter SSBs beregninger vil en gjennomsnittslønn øke med rundt 35.000 kroner i år.

Innenriks

Ylva Lie Bjerke
Journalist
Publisert

Husholdningene har fått mer å rutte med på grunn av gode lønnsoppgjør, melder SSB. De har nå justert opp anslått lønnsvekst i år fra 4,4 prosent til 4,9 prosent. Altså langt over det den anslåtte ramma i frontfaget. 

Forskningsleder i SSB, Thoman von Brasch, sier til Dagsavisen at lønnsomheten i bedriftene, og særlig de i frontfaget, har gjort det godt.

– Det betyr at lønnsveksten har blitt relativt høy, med en klar reallønnsvekst i fjor.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

ssb nyheter norsk økonomi lønnsoppgjør innenriks
Powered by Labrador CMS