SSB spår høyere lønn enn forventa
– Så vidt jeg kan huske er dette den største oppjusteringen vi har gjort midt i året, sier forskningsleder i SSB, som tror norsk økonomi vil få en betydelig boost de neste årene.
Etter SSBs beregninger vil en gjennomsnittslønn øke med rundt 35.000 kroner i år.
FOTO: Gorm Kallestad
Husholdningene har fått mer å rutte med på grunn av gode lønnsoppgjør, melder SSB. De har nå justert opp anslått lønnsvekst i år fra 4,4 prosent til 4,9 prosent. Altså langt over det den anslåtte ramma i frontfaget.
Forskningsleder i SSB, Thoman von Brasch, sier til Dagsavisen at lønnsomheten i bedriftene, og særlig de i frontfaget, har gjort det godt.
– Det betyr at lønnsveksten har blitt relativt høy, med en klar reallønnsvekst i fjor.