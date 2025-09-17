SSB spår høyere lønn enn forventa

Etter SSBs beregninger vil en gjennomsnittslønn øke med rundt 35.000 kroner i år. FOTO: Gorm Kallestad

Husholdningene har fått mer å rutte med på grunn av gode lønnsoppgjør, melder SSB. De har nå justert opp anslått lønnsvekst i år fra 4,4 prosent til 4,9 prosent. Altså langt over det den anslåtte ramma i frontfaget.

Forskningsleder i SSB, Thoman von Brasch, sier til Dagsavisen at lønnsomheten i bedriftene, og særlig de i frontfaget, har gjort det godt.

– Det betyr at lønnsveksten har blitt relativt høy, med en klar reallønnsvekst i fjor.