SSB: – Mange har faktisk ikke fått bedre råd

«Justert for prisvekst økte disponibel realinntekt i husholdningene med 2,2 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal». Hva betyr det for folks privatøkonomi?

– Vi regner med alle inntekter og trekker fra noen definerte, faste utgifter som ikke er forbruk. Det vi trekker fra er blant annet skatt og renter på lån. Faste utgifter som avisabonnement og strøm trekker vi ikke fra. Da sitter vi igjen med disponibel inntekt. Den har vi korrigert for prisvekst og målt vekst i inntekt mot vekst i priser. Det vi da får, kaller vi disponibel realinntekt. Det er målet på kjøpekraft, altså hvor mye du har til forbruk og sparing. Prisene vokser litt hele tiden og lønningene litt hvert år. Så hvis du skal regne på hvor mange appelsiner du har råd til etter at lønna gikk opp, må du først trekke fra skatt og så ta med at appelsinene er blitt dyrere. Det er den disponible realinntekten.

Hva har gitt oss bedre råd?