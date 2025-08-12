SSB: 23.000 flere arbeidsledige i 2. kvartal

Tilsiget av «nye» arbeidsledige bidro til at arbeidsledigheten økte med 0,8 prosentpoeng fra 1. til 2. kvartal, til 4,8 prosent. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB

Det viser de siste sesongjusterte tallene for arbeidsledige fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hovedårsaken til at så mange flere er arbeidsledige, er at flere som tidligere var utenfor arbeidsstyrken, nå har søkt eller søker etter jobb.

– Det var 71.000 personer som gikk fra å være utenfor arbeidsstyrken til arbeidsledig fra 1. til 2. kvartal i år. Dette er høyt sammenlignet med tidligere kvartaler, sier Erik Horgen, seniorrådgiver i SSB.

Flere jobber – flere søkere

– Ledighetsprosenten gikk opp for alle aldersgrupper bortsett fra dem i aldersgruppen 40–54 år, sier Horgen.

SSB påpeker at det har vært mange ledige stillinger det siste året.

– Når det er mange ledige stillinger, kan det føre til at flere folk som står utenfor arbeidsstyrken, får større tro på at de kan få en jobb og prøver seg på å søke jobber de kanskje ikke ville søkt på når det ikke er så mange stillinger ute.

Studenter og nyutdannede på jobbjakt

Andelen arbeidsledige er høyest for personer i alderen 15-25 år. I 2. kvartal var 14 prosent av dem arbeidsledige, opp fra 12,8 prosent i 1. kvartal.

Dette er en miks av blant annet nyutdannede og personer under utdanning.

Arbeidsledigheten blant studenter i denne aldersgruppen er på nesten 19 prosent i 2. kvartal. Det tilsvarer hele 58.000 personer og er en del høyere enn tidligere kvartaler. Det viser at ganske mange studenter eller skoleelever er ute etter en deltidsjobb ved siden av studiene eller skole.

En annen faktor er mengden nyutdannede som nå er ute på arbeidsmarkedet. SSB opplyser at det var 10.200 flere studenter som startet studier i 2020 enn i 2019. Forutsatt at de har fullført en mastergrad på normert tid, vil de bidra til økt antall på jobbjakt nå.