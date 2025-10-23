Språksjef advarer mot «svenske tilstander»

– Vårt oppdrag er at språket skal være nøytralt, konkret og presist – og at vi skal være for alle. Språk kan inkludere og ekskludere, og vi skal ikke ekskludere, sier NRKs språksjef Karoline Riise Kristiansen. Foto: Vidar Ruud / NTB

– NRK skal ikke ukritisk adoptere uttrykk og begreper fra pressemeldinger og politisk ladet retorikk, sier NRKs språksjef Karoline Riise Kristiansen som ber NRKs journalister være varsomme med uttrykket «svenske tilstander», skriver Morgenbladet.

I en epost til nyhetsjournalistene i NRK omtaler hun det som «et politisk ladet begrep» og minner om at frasen tidligere har vært brukt om så forskjellige fenomener som profesjonalisering av fotball, industri- og markedsforhold, forbruksmønstre og rusmiddelbruk.

– Det blir brukt om mangt og meget, og derfor mener jeg det er veldig upresist. Om et halvt år kan det bety noe annet, sier Kristiansen.

Hun forteller også at svensker i Norge har gitt uttrykk for at begrepet er ubehagelig.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra svensker som synes bruken av begrepet «svenske tilstander» er belastende. Vi skal ikke støte noen bort fra programmene våre, sier hun.

Kristiansen understreker at det ikke er snakk om et forbud, men et råd.

