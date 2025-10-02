Språkrådet sier nei til Lofoten kommune
Vestvågøy og Moskenes bør ikke bruke navnet Lofoten kommune når de slår seg sammen, mener Språkrådet. Istedenfor foreslår de Vest-Lofoten.
– Språkrådet vil ikke tilråde å bruke Lofoten alene som navn på en ny kommune sammenslått av Moskenes og Vestvågøy, og eventuelt Flakstad, heter det i tilrådningen fra Språkrådet.
Det skriver Lofotposten.
Lofoten er i dag en region som består av seks kommuner: Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst.
Flere av de andre kommunene har protestert mot navneforslaget.
Språkrådet foreslår heller å kalle kommunen Vest-Lofoten.
Moskenes og Vestvågøy har vedtatt sammenslåing etter at regjeringen besluttet å gi Moskenes kommune 163,5 millioner kroner dersom de frivillig slo seg sammen med Vestvågøy. Pengene skal slette gjelden som Moskenes opparbeidet seg etter å i lang tid ha slitt med dårlig økonomistyring.
Den nye kommunen skal være på plass 1. januar 2028.