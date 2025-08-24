Spanias hetebølge var tidenes mest intense, ifølge spanske meteorologer

Skogbranner i Spania er fortsatt ikke under kontroll etter hetebølgen tidligere i august. Lalo R. Villar / AP / NTB

Gjennomsnittstemperaturen i perioden var 4,6 grader høyere enn vanlig, ifølge Aemet. Hetebølgen overgikk den forrige rekorden fra juli 2022.

Hetebølgen varte fra 3. til 18. august, og Spania sliter fortsatt med pågående skogbranner nord og vest i landet. Minst fire personer er døde i skogbrannene, og flere tusen ble evakuert fra hjemmene sine. Utover dette knyttes over 1100 dødsfall til hetebølgen i landet.

Tidagersperioden fra 8. til 17. august var de varmeste ti dagene i strekk siden i alle fall 1950, ifølge det spanske meteorologiske instituttet.

Siden 1975 er det registrert 77 hetebølger i Spania. Seks av dem har vært 4 grader eller høyere over gjennomsnittet. Fem av dem har vært de siste sju årene.

Klimaforskere sier at menneskeskapte klimaendringer fører til lengre, mer intense og hyppigere hetebølger verden over. AEMET sier det er et vitenskapelig faktum at sommerne er varmere enn tidligere tiår.

– Hver sommer kommer ikke til å være varmere enn den forrige, men det er en klar trend mot langt mer ekstreme somre, heter det i en uttalelse fra Aemet.