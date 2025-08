Spania og Frankrike har sluppet ned nødhjelp over Gaza

– Jeg takker våre jordanske, emiratiske og tyske partnere for deres støtte, og også våre soldater for deres engasjement. Men flyslipp er ikke nok. Israel må gi full humanitær tilgang for å stanse faren for hungersnød, skriver Macron på X.

Forrige uke tillot det israelske militæret (IDF), Jordan og De forente arabiske emiratene å slippe mat ned til Gaza fra lufta. Franske myndigheter har som mål å slippe ned 40 tonn nødhjelp i nær framtid.

Spania har sluppet ned tolv tonn med nødhjelp, opplyser landets utenriksdepartement. Utenriksminister José Manuel Albares omtaler situasjonen Gazas befolkning står i, som «en skam for hele menneskeheten».

– Israel må åpne alle grenseoverganger permanent, slik at humanitærhjelp kan komme inn i stor skala, sier han videre.

I mars i fjor ble fem palestinere drept etter å ha blitt truffet av paller som ble sluppet ned fra fly, og flyslippene ble etter hvert stanset.

Hjelpeorganisasjoner er kritiske til denne måten å frakte inn nødhjelp på. De viser til at det er svært kostbart, farlig for mennesker på bakken og at flyslippene bare kan dekke en brøkdel av det som ellers lett kunne ha vært fraktet inn med lastebiler dersom Israel tillot det.

– Flydropp er dyrt, tilfeldig og fører som regel til at feil mennesker får hjelpen, sa Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland etter et besøk i Gaza i fjor.

