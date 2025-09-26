Sp-veteran: Ap avgjør hvilken side Senterpartiet havner på
Per Olaf Lundteigen snakker ut om Senterpartiets katastrofevalg, partiets kurs og hvorfor Emilie Enger Mehl ikke kan bli partileder med det aller første.
Per Olaf Lundteigen (Sp) var stortingsrepresentant fra 1993 til 1997, så igjen fra 2005 til 2025. Nå er det slutt.
Foto: Tobias Schildmann Mandt
Nyhetsintervjuet
Hvordan vil du beskrive Senterpartiets
valgresultat?
– Meget dårlig. Valgresultatet viser at tilliten sviktet hos mange som tidligere hadde tro på oss.