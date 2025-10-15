Sp truer med budsjett-exit og SV er skuffet: Dette blir kampene

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sier han nå må vurdere om Arbeiderpartiets tidligere regjeringskollega i det hele tatt skal forhandle om statsbudsjettet for neste år. FOTO: Cornelius Poppe

Det ble høy temperatur da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett onsdag formiddag - fra to av fire støttepartier.

Tidligere regjeringskollega Senterpartiet, reagerte kraftigst da mange av deres seire fra forrige periode ble redusert eller nullet ut.