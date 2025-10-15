Sp truer med budsjett-exit og SV er skuffet: Dette blir kampene
– Hovedansvaret for å skaffe seg et grunnlag å regjere på ligger hos Ap, sier Sps forhandlingsleder Bjørn Arild Gram.
Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sier han nå må vurdere om Arbeiderpartiets tidligere regjeringskollega i det hele tatt skal forhandle om statsbudsjettet for neste år.
FOTO: Cornelius Poppe
Innenriks
Det ble høy temperatur da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett onsdag formiddag - fra to av fire støttepartier.
Tidligere regjeringskollega Senterpartiet, reagerte kraftigst da mange av deres seire fra forrige periode ble redusert eller nullet ut.