Mens Sp satt i regjering innfridde justisminister Emilie Enger Mehl partiets valgløfte om å åpne flere lokale politistasjoner og tjenestekontorer. I alt 20 slike steder er opprettet, tross mye kritikk fra politiske motstandere.

– Vi mener at det er lurt å ha politi til stede mange plasser i Norge som kjenner lokale forhold i det forebyggende arbeidet, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Den siste stasjonen har høytidelig åpning to dager etter valget. Da vil kronprins Haakon og Sveriges kronprinsesse Victoria sammen klippe båndet for den første norsk-svenske politistasjonen på Magnormoen.

Frykter ras av nedleggelser

Nå vil senterpartilederen advare velgerne før de går til stemmeurnene mandag. Han mener 84 lokalsamfunn står i fare for å miste sitt nærpoliti dersom den borgerlige siden kommer til makten. Fra Kvinesdal i sør til Hasvik i nord vil innbyggere miste nærvær av politi dersom Sylvi Listhaug blir statsminister, ifølge Vedum.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum besøkte Mortensrud politistasjon i Oslo onsdag. Jonas Fæste Laksekjøn / NTB

– Disse politifolkene er ute på skoler, i gatene og på sjøen – ikke bak kontorpulter slik Frp og Høyre har sagt i sine forsøk på å latterliggjøre norsk nærpoliti, sier Vedum.

Da Høyre var i regjering sist, ble 120 politikontorer lagt ned. Vedum mener det er grunn til å frykte en gjentakelse dersom Frp og Høyre på nytt skal sitte med makten over Politi-Norge. Han viser til at flere av de nyopprettede politikontorene har opplevd økning i antall anmeldelser og legger det på at folk føler mer tillit til et lokalt politi.

– Det kan være ulik grad av hvor vellykket de ulike satsingene har vært. Men det som har skjedd på alle de nærpolitistedene, er at det er flere politiressurser i området, sier Vedum.

Frp: Skremselspropaganda

Sylvi Listhaug har varslet at Frp vil legge ned de 20 stasjonene Sp har opprettet. Høyre har sagt at de vil legge ned 18 tjenestesteder, men at de vil beholde stasjonen på Magnormoen og den nye politiposten på Mortensrud i Oslo.

Helge André Njåstad i Fremskrittspartiet, som er leder av justiskomiteen, sier politiet må vurdere hvor innsatsen skal settes inn.

– Dette er ren skremselspropaganda fra Vedum. Fremskrittspartiet mener at det er politiets faglige vurderinger, ikke politikere på Stortinget, som i hovedsak skal avgjøre hvor tjenestestedene skal ligge. Det viktigste er at folk får rask hjelp når de trenger det, ikke hvor kontorene ligger, sier Njåstad til NTB.

Smører tynt

– Sannheten er at Sp har brukt masse unødvendig ressurser på å gjenåpne små tjenestesteder på en rekke steder hvor det nesten ikke er kriminalitet. Det har gjort at i utgangspunktet knappe ressurser har blitt smurt ut enda tynnere, og jobben mot alvorlig kriminalitet blir selvsagt lidende.

Heller ikke Høyres justispolitiske talsperson Mari Holm Lønseth, som er nestleder i justiskomiteen på Stortinget, mener Vedum treffer med sin advarsel.

– Jeg ønsker et mer tilstedeværende politi i hele landet. Derfor er det viktigere med flere politifolk ute i gatene og på veien, heller enn at de må holde kontorer som ingen besøker åpne et par timer om dagen, et par dager i uka, sier hun.

Høyre lover løft

Lønseth sier at Høyre går til valg med lovnad om et historisk løft for politiet:, med minst 1000 nye politifolk og nytt, moderne utstyr. Hvordan den økte innsatsen skal styres, må være opp til politiet selv å avgjøre, ikke politikerne, mener hun.

– Vi må ta tryggheten tilbake. Da må politiet heller få flere folk i gata enn bak kontorpulter. Det løser ikke de store kriminalitetsutfordringene å åpne kontorer et par timer et par dager i uka. Politiet må heller få styre selv hvordan de best bekjemper kriminalitet, sier Lønseth.