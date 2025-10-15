– Det er ingen vits i å forhandle om regjeringens budsjettforslag, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som sier regjeringen først bør forhandle med Høyre.

Vedum sier at Senterpartiet tar politikken på alvor, og at Ap «tydeligvis er mest enig» med Høyre.

– Hvis Arbeiderpartiet tror at de kan legge fram et budsjettforslag der de øker avgiftene på drivstoff, der de øker gjødselavgiftene, der de kutter i gratis ferje, der de kutter i nedstenging av studielån, der de sultefôrer kommunene, og så skal Senterpartiet stemme for det, så tar de feil, sier Vedum til NRK.

Senterpartiets nestleder og finanspolitiske talsperson Bjørn Arild Gram omtaler budsjettet som et «budsjett for sentralisering og skolenedleggelser». Han sier videre at budsjettet er «dårlig for alle lokalsamfunn som trenger sterkere barnehager, skoler og eldreomsorg» og for næringslivet.

Annonse

– Budsjettet er et målrettet angrep på Distrikts-Norge. Vi har hatt et felles prosjekt om å utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Det går Ap nå dessverre bort fra, sier Gram.

Sps forhandlingsleder peker blant annet på at regjeringen går inn for å kutte ordningen med sletting av studiegjeld, og at han mener det bevilges for lite til barnehager, skoler og helse.

– En ordning som skal sikre næringslivet tilgang på arbeidskraft over hele Norge, og som Ap og Jonas Gahr Støre selv drev valgkamp på. Dette er uholdbart, sier Gram.

– Vi må vurdere om vi i det hele tatt skal sette oss til forhandlingsbordet med stillingen 0–2 i disfavør av tjenester nært folk, næringslivet og alle som har hatt med studiegjeldsletting i regnskapet når de har pakket flyttelasset eller tatt opp lån, sier han videre.