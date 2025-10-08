Sp-politiker får fratredelsesytelse fra Stortinget mens hun danser på TV

Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er en av 61 stortingsrepresentanter som har fått innvilget fratredelsesytelse fra Stortinget. Ytelsen utgjør over 300.000 kroner. Geir Olsen / NTB

Mehl bekrefter overfor Altinget at hun har søkt fratredelsesytelse etter å ha mistet plassen på Stortinget.

– Jeg fikk ikke gjenvalg på Stortinget og har derfor søkt om fratredelsesytelse i en overgangsperiode, skriver hun i en SMS til Altinget.

Hvor mye Mehl får utbetalt, vil avhenge av hvor lenge hun deltar i programmet, og om hun får honorar. Ifølge retningslinjene blir det kutt i ytelsen dersom de avgåtte stortingsrepresentantene har inntekter i perioden.

– Jeg vil selvfølgelig rapportere i tråd med reglementet slik at alt blir riktig, sier Mehl til Altinget

Hun har tidligere gitt bort honorarer hun har fått ved TV-deltakelser til veldedige organisasjoner.

Mehl er ikke den eneste som benytter den populære ordningen. Ifølge en liste Altinget har fått tilgang til, har til sammen 61 tidligere stortingsrepresentanter fått innvilget sine søknader. Rundt halvparten fikk innvilget ytelsen i august, mens resten fikk sine søknader behandlet etter valget. Noen har i ettertid også trukket sine søknader.

Fratredelsesytelsen skal gjøre overgangen til arbeidslivet for representanter som er ferdige på Stortinget, lettere. Ytelsen varer i tre måneder og er like stor som godtgjørelsen stortingsrepresentantene får. Tre måneders fratredelsesytelse utgjør dermed 303.744 kroner. Har de avgåtte representantene andre inntekter, får de trekk i ytelsen. Den skal fungere som en økonomisk trygghet i overgangsperioden.