Sp i møte etter krisevalget – grasrota ber Vedum gå

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad på vei inn til møtet mandag. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Partiet fikk 5,6 prosent av stemmene i valget, og stortingsgruppa sitter nå igjen med ni stortingsrepresentanter de neste fire årene, en nedgang på 19 mandater fra 2021.

Trass i det dårlige valgresultatet har partileder Trygve Slagsvold Vedum framhevet at Sp har en nøkkelrolle på Stortinget, og at de vil bruke posisjonen sin i forhandlinger.

Sp-nestleder Kjersti Toppe på vei inn til krisemøtet mandag. Hun ville ikke si stort om veien videre for partiet. Foto: Cornelius Poppe / NTB

På valgkvelden gjorde han det også klart at han vil fortsette som partileder.

Gryende grasrot-opprør

Mye presse hadde samlet seg utenfor Sps partikontor i Oslo sentrum mandag. De møtte en ordknapp Sp-ledelse på vei inn til møtet – i hvert fall på spørsmålet om Vedum er rett person til å lede partiet videre.

Trass i det dårlige valgresultatet har Trygve Slagsvold Vedum gjort det klart at han vil fortsette som Sp-leder. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Et av sentralstyremedlemmene som fortsatt har tillit til Vedum, er Åslaug Sem-Jacobsen.

– Det første Trygve gjorde som leder, var å samle partiet. Vi var et splittet parti, og han har fått hele organisasjonen til å stå samlet. Min oppfatning er at han har veldig stor støtte. Jeg er i hvert fall klar for at han skal fortsette, sier hun.

Sentralstyremedlem Åslaug Sem-Jacobsen sa før møtet at hun fortsatt har tillit til Trygve Slagsvold Vedum som leder for Senterpartiet. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Sem-Jacobsen er blant dem som har mistet plassen på Stortinget.

Ber Vedum trekke seg

En fersk spørreundersøkelse utført av NorgesBarometeret for VG viser imidlertid at over halvparten av partiets kommunestyrerepresentanter ønsker at Vedum trekker seg.

54 prosent svarer «ja» på spørsmålet om Vedum bør gå av, mens 28 prosent sier «nei» og 17 prosent «vet ikke». Totalt 226 representanter svarte på undersøkelsen. Det tilsvarer om lag 15 prosent av partiets kommunestyrerepresentanter.

Ordfører Erling Iversen i Åfjord kommune er blant dem som mener Vedums lederskap må vurderes.

– Vi har hatt to valgresultat nå, både forrige kommunevalg og valgresultatet nå, som viser at vi kanskje må se på lederen, sier han til TV 2.

Senterpartiets nestleder Bjørn Arild Gram på vei inn til partikontoret og første samling etter krisevalget. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Iversen trekker fram elektrifiseringen av Melkøya som en sak der Sp-ledelsen fremsto vinglete.

Også gruppeleder for Sp på Senja, Tom-Rune Eliseussen, mener det er naturlig at partilederen evalueres og vurderes.

Peker på Mehl

Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl trekkes fram som den foretrukne arvtakeren til Vedum. Hun får støtte fra hele 58 prosent av Sps kommunerepresentanter, mens Erling Sande får 19 prosent.

Emilie Enger Mehl, her under NRKs Debatten på Carls i Oslo få dager før valget. Foto: Amanda Pedersen Giske

Mehl ble ikke valgt inn på Stortinget og har selv sagt at hun vil ta en pause fra politikken.

– Det må jeg ta stilling til senere, men i første omgang blir det nok en pause fra politikken, sa hun til Østlendingen forrige uke.

Mehl har tidligere uttalt at hun ikke utelukker å overta som partileder når Vedum går av, men at hun eventuelt må ta stilling til det når det skjer.

