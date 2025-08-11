Sorg og sinne etter drap på seks journalister i Gaza

Palestinere bærer de drepte journalistene, inkludert Al Jazeera-korrespondentene Anas al-Sharif og Mohamed Qureiqa, under begravelsen i Gaza by mandag. Foto: Jehad Alshrafi / AP / NTB

Hundrevis av sørgende palestinere samlet seg mandag utenfor Shifa-sykehuset i Gaza by for å delta i begravelsen til de seks journalistene, blant dem de profilerte Al Jazeera-korrespondentene Anas al-Sharif og Mohamed Qreiqeh. De to journalistene og fire andre kollegaer ble drept i et israelsk luftangrep søndag.

Bildene fra begravelsen viser kolleger og venner som fortviler over de falne journalistene. Mange var med på å bære de drepte i en sørgemarsj, mens andre samlet seg i bønn for de avdøde.

De seks ble alle drept i et israelsk luftangrep mot et pressetelt nær Al Shifa-sykehuset i Gaza by.

Sterke reaksjoner

Den 28 år gamle tobarnsfaren Anas al-Sharif var en av den Qatar-basert kanalen Al Jazeeras mest kjente profiler

Han har drevet omfattende rapportering fra det nordlige Gaza. Al Jazeera fordømte nylig IDF for det kanalen omtaler som en svertekampanje mot deres reportere på Gazastripen, inkludert al-Sharif.

Israel sier at Sharif ledet en Hamas-celle, en påstand Al Jazeera og al-Sharif selv tidligere har avvist som grunnløs. Nyhetskanalen kaller angrepet et «målrettet drap» på journalister som rapporterte om konflikten.

Nå har drapene utløst sterke reaksjoner internasjonalt

Israel har ikke lagt fram bevis

Israelske militærmyndigheter sier at al-Sharif var ansvarlig for rakettangrep mot Israel, men har ikke lagt fram bevis for påstanden.

FNs spesialrapportør Irene Khan har tidligere advart om at al-Sharifs liv var i fare på grunn av hans rapportering og har kalt Israels påstander ubegrunnede.

Komiteen for beskyttelse av journalister har uttrykt bekymring over Israels praksis med å stemple journalister som militante uten troverdige bevis.

Konsekvenser for dekning av Gaza-konflikten

Al Jazeera kaller de drepte journalistene for noen av de siste gjenværende stemmene i Gaza som formidlet den tragiske virkeligheten til omverdenen.

Reportere Uten Grenser (RSF) fordømmer Israels drap på Al Jazeera-journalistene og avviser påstander om Hamas-tilknytning. Organisasjonen rapporterer at nesten 200 journalister er drept i Gaza-krigen siden oktober 2023 og har klaget Israel inn for ved Den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser mot journalister.

RSF krever internasjonal handling og ber FNs sikkerhetsråd om å sikre beskyttelse av journalister i konfliktsoner.

Norske reaksjoner og krav om handling

Utenriksminister Espen Barth Eide kaller angrepet opprørende og fullstendig uakseptabelt. Han understreker journalisters avgjørende rolle i konfliktsoner og krever at de må beskyttes særskilt.

– Journalister spiller en avgjørende rolle i å samle og dele informasjon under væpnede konflikter og må beskyttes særskilt. Når journalister angripes med overlegg, er det ikke bare angrep på dem direkte, men på selve ytringsfriheten, sier Eide.

Norske presseorganisasjoner, inkludert Redaktørforeningen og Norsk Pen, etterlyser sterkere engasjement fra norske myndigheter overfor Israel.

Forkledning

– Det er sterkt bekymringsfullt at det har festet seg en forestilling i den israelske politiske ledelsen om at enhver palestinsk journalist i utgangspunktet er mistenkelig og et potensielt mål fordi man anser dem primært for å være terrorister i forkledning, sier styreleder Ann-Magrit Austenå i Norsk PEN til NTB.

– Norske presseorganisasjoner mener norske myndigheter i enda større grad bør engasjere seg, skriver generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening i en tekstmelding.

De krever at Israel må dokumentere påstander om at palestinske journalister er terrorister og at Norge bør bruke alle politiske og diplomatiske midler for å presse Israel til å slippe ut lokale journalister og slippe inn internasjonale medier.

Al Jazeeras Gaza-korrespondent Anas al-Sharif under en nylig reportasje. Al-Sharif og fem kolleger ble drept i et israelsk droneangrep i Gaza by søndag kveld. Foto: Al Jazeera / AP / NTB