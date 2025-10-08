Somalisk kvinne siktet for drap på broren på Prinsdal i Oslo

Spørsmålet om varetekt ser ut til å avgjøres som såkalt kontorforretning, opplyser Oslo-politiet. Da møter den siktede ikke i retten.

Kvinnen, som er siktet for drap, samtykker til varetekt.

– Vedkommende er ikke kjent for politiet fra før. Hun er bosatt i Oslo og er somalisk statsborger, opplyser politiet i en pressemelding.

– Avdøde er en ung mann bosatt i Oslo. Han er også somalisk statsborger. Siktede og avdøde var søsken, heter det videre.

Annonse

Det er så langt ikke oppnevnt noen bistandsadvokat i saken.

Ringte og fortalte om drap

Politiet ble ved 17-tiden oppringt av en oppringt av en person som fortalte at vedkommende hadde drept en annen person.

– Politiet var på stedet etter få minutter. Det blir gjort funn av en hardt skadet person. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men personen ble etter kort tid erklært død på stedet, skriver politiet.

Annonse

Den siktede kvinnen ble pågrepet på stedet. Hun ble natt til onsdag avhørt på politihuset i Oslo.

Har gjort beslag

– Politiet er i en tidlig fase av etterforskningen, og vil ikke kommentere innholdet i avhøret ut over dette. Politiets fokus er nå å jobbe videre med innhente vitneopplysninger, sikre og gjennomgå tekniske spor. Politiet har sikret beslag i saken, men vi går ikke i detaljer om dette per nå av hensyn til etterforskningen. Det er sentralt i den videre etterforskningen å få klarhet i hva som har vært foranledningen og siktedes motiv, står det i pressemeldingen.

Til NRK opplyser kvinnens forsvarer, advokat Cecilie Nakstad, at klienten hennes har forklart seg detaljert for politiet.

Annonse

– Hva hun har sagt og hvordan hun stiller seg til saken, ønsker jeg ikke å kommentere på det nåværende tidspunkt, sier forsvareren.

Til Aftenposten opplyser forsvareren at klienten er i begynnelsen av 20-årene, mens den døde var broren i slutten av tenårene.