Solberg varsler sin avgang som Høyre-leder: – Det lå mellom linjene

Etter at Høyres sentralstyre fredag samlet seg til møte på Gardermoen, varslet partileder Erna Solberg sin avgang som partileder neste år.

– Når partiet skal rigge seg for en ny periode, og vi skal løfte oss inn mot fremtidige valg, så blir det ikke under min ledelse, sa Solberg.

– Etter 22 fantastiske og givende år som partileder, åtte av dem som statsminister, har jeg besluttet at Høyre må finne en ny leder.

Hun sier at hun har bedt om at det kalles inn til landsmøte 13.–15. februar hvor partiet skal velge ny partiledelse – og dermed også en ny statsministerkandidat.

Under stortingsvalget fikk Høyre 14,6 prosent oppslutning – deres tredje dårligste valg siden krigen.

– Godt med et dårlig utgangspunkt

Det dårlige utgangspunktet mener Solberg kan være en fordel for hennes etterkommer.

– Det er godt for de som begynner at vi har et dårlig utgangspunkt nå. Da blir det bedre for dem, vet du.

Før det sa Høyre-lederen at det hadde vært verre for den neste lederen om hun hadde gått ut på en suksess.

– Ligget i kortene

– Jeg tror ikke denne nyheten kommer som noen bombe. Jeg har i valgkampen sagt at uavhengig av valgresultat, kommer nok ikke jeg til å være leder av Høyre i neste stortingsvalgkamp, sa Solberg på pressetreffet fredag ettermiddag.

– Jeg skal nå sitte fire nye år på Stortinget for Hordaland og være partileder i Høyre fram til landsmøtet i februar. Men jeg vil allerede nå si at jeg er stolt over hva vi sammen har fått til gjennom alle disse årene som har gått, la hun til.

Hun takket samtidig Høyres medlemmer og alle som har stemt på partiet. Likevel kunne hun ønske at partiet nå etter valget heller jobbet med regjeringsforhandlinger.

– Det klarte vi ikke, og det må vi og jeg ta ansvar for, sa hun.

Nekter å peke på favoritt

På spørsmål om hun burde trukket seg som Høyre-leder på at tidligere tidspunkt, avfeide Solberg det kontant, og sa at dette tidspunktet er det riktige.

Flere kandidater har vært nevnt til overta som partileder, blant dem Ine Eriksen Søreide og nestleder Henrik Asheim, som selv har sagt at han er villig til å overta. Solberg ville ikke røpe sin favoritt.

– Jeg kommer ikke til å peke på en eneste kandidat. Partiet må få gjøre sitt eget valg uten press fra noen andre eller meg.

Vært under press

Flere partifeller har vært ute i mediene etter valget for å oppfordre Solberg til å gå av. 21 av 36 Høyre-ordførere sa til TV 2 at partiet bør ha en ny leder innen sju måneder.

Solberg har tidligere gjort det kjent at hun ikke kommer til å være Høyres statsministerkandidat i 2029.

Hun er for øvrig innvalgt som representant på Stortinget. Der har hun sittet siden 1989, og det gjør henne til den lengstsittende folkevalgte på Stortinget i dag.

I tillegg til å ha vært statsminister i perioden 2013-2021, var Solberg kommunal- og regionalminister i Bondevik II-regjeringen fra 2001 til 2005.