Solberg: – Tviler på at jeg er partileder om fire år
Høyre-leder Erna Solberg vil være 68 år neste gang det er stortingsvalg. Hun tviler på at hun er partiets leder da.
VG spør Solberg om dette er hennes siste valgkamp som partileder, hvorpå hun svarer:
– Det kan det være. Jeg tviler på at jeg er partileder om fire år.
– Ved utgangen av neste stortingsperiode er jeg 68 år, fortsetter hun.
– Kan du ikke bare si i klartekst da at dette er din siste valgkamp som partileder?
– Nei, men blir man statsminister så må man jo gjøre vurderinger, sant. Man trenger ikke være rakettforsker for å gjøre den analysen, svarer Solberg.
Solberg har vært Høyres partileder helt siden 2004 da hun tok over for Jan Petersen, som selv hadde sittet som Høyre-leder fra 1994.