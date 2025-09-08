Solberg stemte i Bergen – synes valgkampen var «litt rar»

I et intervju med NRK etter stemmegivningen oppsummerte Solberg valgkampen som «litt rar». Høyre-lederen mener det har vært få politiske saker som har dominert og for få debatter om politikk.

Hun mener mediene bør ta en runde med seg selv og se på om viktige saker ble godt nok belyst.

– Gjorde de allmennkringkastingsjobben sin på den riktige måten? Fikk man belyst sidene av de største sakene, eller lurte man seg til å kjøre litt av det litt mer kommersielle push-systemet? Det er ikke jobben til de som får mye penger på statsbudsjettet, sa Solberg.

Høyre har ligget lavt på målingene sammenlignet med tidligere, og Frp ser ut til å bli det største partiet på borgerlig side. Ifølge beregninger gjort av Poll of polls , som viser snittet på de seneste målingene, ligger Høyre an til å få 14,4 prosent av stemmene og Frp til å få 21 prosent.

Solberg håper at siste innspurt i valgkampen har gitt partiet et løft.

– Vi opplevde at det var et godt driv i valgkampen vår, særlig i sluttfasen. Det var mange som meldte til oss at de hadde gått ned fra gjerdet og skulle stemme. Så får vi se om det er resultatet, og at vi får et bedre resultat enn det målingene tilsier.

Høyre-lederen avla sin stemme på Skjold skole i Bergen. Normalt pleier Solberg å stemme sammen med mannen sin, Sindre Finnes, men han var ikke med denne gangen. Finnes har ifølge Solberg forhåndsstemt.