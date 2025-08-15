Sylvi Listhaug (Frp) har gjentatte ganger i denne valgkampen sagt at det største partiet burde få statsministerrollen hvis det blir borgerlig flertall. En ny statsministermåling Verian har gjort på vegne av TV 2 gir imidlertid ingen klarhet i hvem det potensielt blir.

Av dem som har en mening, har 22,6 prosent svart at de ønsker seg Erna Solberg (H) som statsminister etter valget. Bare 0,7 prosentpoeng færre, altså 21,9 prosent, svarte at de ønsker seg Listhaug.

Den klare favoritten var likevel nåværende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som var ønsket av 42,8 prosent av de spurte som hadde en mening om saken. Likevel gikk han mest tilbake på målingen, fra 46,7 prosent på en tilsvarende måling i juli.

Meningsmålingen var basert på et landsrepresentativt utvalg på 1193 personer, som ble intervjuet i perioden mandag 4. august til og med fredag 8. august 2025.

Annonse

Usikkerhetsmarginen er mellom +/- 1,3 og +/- 3,4.