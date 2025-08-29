Leder i Høyre (H) Erna Solberg og Frp-leder Sylvi Listhaug møttes til «duell» på TV 2. De ble ikke enige i statsministerspørsmålet. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Solberg framholdt i en direktesendt «duell» på TV 2-nyhetene at et borgerlig flertall ikke ser ut til å være mulig uten et sterkt Høyre og Venstre/KrF over sperregrensen. Alle disse tre partiene har pekt på Solberg som statsminister.

Listhaug og Solberg deltok via telefon hva hvert sitt sted, men kunne snakke direkte til hverandre.

– Skal vi vinne valget, må Høyre bli større. Det er en barriere for noen velgere at de er redde for at det skal bli Frp-ledet regjering, sa Solberg.

Frp-leder Sylvi Listhaug nektet dog å komme med en slik avklaring, og gjentok at Frps holdning er at det er naturlig at det største partiet får statsministeren.

– Det er uheldig at det blir diskusjon om posisjoner. Bare venstresiden og Støre tjener på det. Dessuten tyder flere målinger på at det er Frp som henter velgere fra rød side og over på vår side, sa Listhaug.

Samtidig ba hun Solberg love at de neste dagene 10 dagene før valget skal handle om politikk og ikke posisjon.

Solberg lovte å snakke om politikk, men ville ikke gå med på at hun ikke kunne berolige sine velgere med at det er Høyre som skal lede en eventuell borgerlig regjering.

– Jeg kan love, Sylvi, at jeg skal snakke om mye politikk som jeg gjør på inn- og utpust hele tiden. Men jeg må også kunne sørge for at våre velgere tør å stemme Høyre, og det er det jeg gjør nå. Det er også veien til at du også får gjennomført en del av den politikken du ønsker, sa Solberg.