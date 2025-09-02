Solberg anklaget Støre for falske opplysninger om formuesskatten

Høyre-leder Erna Solberg anklaget Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre for falske opplysninger og kampanje mot Høyre i valgkampen.

– Dere driver så mye falsk opplysning! sa Solberg. – Oi, oi, oi, oi, svarte Støre.

Innenriks

NTB
Da Jonas Gahr Støre (Ap) i partilederdebatten på NRK tirsdag kveld tok opp kutt i formuesskatten i diskusjonen om distriktspolitikk, hvor han beskrev tiltaket som Høyres viktigste, reagerte Erna Solberg (H) kraftig.

– Ap har en kampanje rundt omkring i hele landet hvor de prøver å si at hver kommune får mindre penger fordi vi fjerner det. Hver krone tilbakeføres til kommunesektoren. Dere driver så mye falsk opplysning! sa Solberg.

– Oi, oi, oi, oi, svarte Støre, og la til:

– En tredel av dem som får formuesskattekuttene, bor i Oslo og Bærum. Så hvis tiltak nummer én for å løse sikkerhets-, klima- og distriktspolitikken er å kutte formuesskatten, så kommer det mest til gode for de rikeste som bor i denne byen, sa Støre.

I etterkant av debatten utdyper Solberg påstanden til NTB:

– Jeg har sjelden sett mer negativ kampanje de siste dagene enn det jeg har sett i sosiale medier fra Arbeiderpartiet. De bruker mesteparten av tiden til å snakke om andre partier, ikke om egne løsninger. Hvis man ser på alt det de har laget i det siste og skrevet, så må jeg si at så mye feil … Jeg mener de snakker feil om hva som er høyresiden.

Støre sier Solberg ikke har grunnlag for påstandene sine, men legger til:

– Jeg tror kanskje hun misforsto litt, svarte Støre, og mener Erna svarte på et annet poeng enn det han hadde.

