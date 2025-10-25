Snø – hva var det? Nå elsker hun vinter'n



Jeg starter samtalen med å gratulere med dagen. Som ifølge Wikipedia var 22. oktober, altså denne uka. Norsk idretts øverste leder, som også ble tidenes yngste, fylte 38 år.

Det skaper dagens største forvirring. Bursdag?

– Takk for det. Men jeg har to bursdager. Min ekte bursdag er 15. april, dagen jeg ble født. Den norske er i oktober. Staten har gitt meg den siste.