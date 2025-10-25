Zaineb Al-Samarai på hjemmebane på Holmlia.

Zaineb Al-Samarai, idrettspresident

Snø – hva var det? Nå elsker hun vinter'n

1994 var kanskje det største idrettsåret i Norge. Da kom sju år gamle Zaineb til landet, lykkelig uvitende om snø.

Reidar Sollie
Publisert
Lesetid: 10 min


Jeg starter samtalen med å gratulere med dagen. Som ifølge Wikipedia var 22. oktober, altså denne uka. Norsk idretts øverste leder, som også ble tidenes yngste, fylte 38 år.

Det skaper dagens største forvirring. Bursdag?

– Takk for det. Men jeg har to bursdager. Min ekte bursdag er 15. april, dagen jeg ble født. Den norske er i oktober. Staten har gitt meg den siste.

