Snakker ikke «politikerspråk»
Amrit Kaur ble politisk aktiv etter drapet på George Floyd. Siden er hun blitt leder i Rød Ungdom, snudd om havvind og vært i en voldsom mediestorm.
Amrit Kaur har vært leder av Rød Ungdom siden april 2024. Her fra ungdomspartilederdebatten under Arendalsuka i sommer.
Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Innenriks
Når var din
politiske oppvåkning?
– Har alltid diskutert mye politikk med faren min,
og mamma. Men da George Floyd ble kvalt, og det var store demonstrasjoner – også
i Norge – bestemte jeg meg for å bli aktiv selv.