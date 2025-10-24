Småkraftprodusent: – Vi kommer til å gå konkurs
Endringen i grunnrenteskatten betyr døden for små kraftselskaper i Vest, mener bonde Steinar Dvergsdal i Jølster. Nå spår han massekonkurs dersom forslaget ikke blir endret.
Bonde Steinar Dvergsdal var én av 14 grunneiere som gikk sammen for å bygge og drifte et småkraftverk. Nå frykter han konkurs.
FOTO: PRIVAT
– Dette kraftverket vil gå konkurs hvis dette blir vedtatt.
Bonde og kraftprodusent Steinar Dvergsdal i Jølster tordner mot regjeringen som ønsker å innføre grunnrenteskatt for småkraftnæringen.