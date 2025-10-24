Småkraftprodusent: – Vi kommer til å gå konkurs

Endringen i grunnrenteskatten betyr døden for små kraftselskaper i Vest, mener bonde Steinar Dvergsdal i Jølster. Nå spår han massekonkurs dersom forslaget ikke blir endret. 

Bonde Steinar Dvergsdal var én av 14 grunneiere som gikk sammen for å bygge og drifte et småkraftverk. Nå frykter han konkurs.

– Dette kraftverket vil gå konkurs hvis dette blir vedtatt. 

Bonde og kraftprodusent Steinar Dvergsdal i Jølster tordner mot regjeringen som ønsker å innføre grunnrenteskatt for småkraftnæringen. 

