Småkraftprodusent: – Vi kommer til å gå konkurs

Bonde Steinar Dvergsdal var én av 14 grunneiere som gikk sammen for å bygge og drifte et småkraftverk. Nå frykter han konkurs. FOTO: PRIVAT

– Dette kraftverket vil gå konkurs hvis dette blir vedtatt.



Bonde og kraftprodusent Steinar Dvergsdal i Jølster tordner mot regjeringen som ønsker å innføre grunnrenteskatt for småkraftnæringen.