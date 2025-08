Slovenia forbyr våpeneksport til Israel

Slovenias statsminister Robert Golob før et EU-toppmøte i juni. Omar Havana / AP / NTB

Slovenia påpeker at de er de første i EU til å innføre et slikt forbud.

Landet har tilnærmet ingen våpenhandel med Israel, og forbudet er i hovedsak ment å øke presset på Israel.

Slovenia har gjentatte ganger kritisert Israel for krigføringen i Gaza. I juli ble to israelske ministre nektet innreise i Slovenia og anklaget for ekstrem vold og alvorlige brudd på menneskerettighetene til palestinere.

Slovenias statsminister Robert Golob har også kritisert mangelen på tiltak fra EU.

– Resultatet er skammelig. Befolkningen i Gaza dør fordi de systematisk nektes humanitær hjelp. De dør i ruinene, uten tilgang på vann, mat og grunnleggende helsehjelp, har han sagt.

(NTB)