Kiran Aziz leder avdelingen som vurderer hvilke investeringer KLP Kapitalforvaltning gjør. De valgte å ekskludere det israelske selskapet Bet Shemesh Engines i februar etter å ha besøkt hjemmesiden deres. FOTO: KLP

Hvordan jobber dere for å vurdere om et selskap kan investeres i, rent etisk?

– Vi forholder oss til våre etiske retningslinjer, som er vårt rammeverk. Et av de viktigste verktøyene vi har for å kartlegge risikoer, er å overvåke investeringene. Det innebærer å vite hva slags risiko det er knyttet til de ulike selskapene. Overvåkningen av porteføljen er basert på informasjon fra selskapenes rapportering, dataleverandører, medieovervåkning og annen tilgjengelig offentlig informasjon, som rapporter fra sivilsamfunnet. Vi er investert i over 7.000 selskaper i nærmere 70 land. Når du har så mange selskaper, har du ikke mulighet til å sjekke alle selv. Derfor har vi dataleverandører som gjør dette for oss. De lager analyser, slik at vi som investorer kan ha en formening om hvor risikoen ligger. Det er selve overvåkingsbiten. I tillegg har vi som investorer en rekke virkemidler.

Hvordan tar dere i bruk de virkemidlene?