Slik starter det nye Stortinget arbeidet
1. oktober trer det nye Stortinget sammen etter valget. Men kampen om hvem som får ledervervene er bare så vidt i gang.
Snart åpner Stortinget igjen etter valget. Her fra fjorårets høytidelige åpning.
FOTO: Cornelius Poppe / NTB
Innenriks
Stortinget trer sammen tirsdag 1. oktober, med oppmøte og opprop i salen. Men ennå drøyer det mange dager til før nasjonalforsamlingen på Løvebakken formelt konstituerer seg. Det er fordi det er valgår i år, og en egen fullmaktskomite skal sjekke at alle de nye representantene er valgt på korrekt vis.
Først 10. oktober samler Stortinget seg for å formelt konstituere seg. Dagen etter skjer Stortingets høytidelige åpning med pomp og prakt. Da kommer kongen for å lese opp trontalen, som handler om hvilke planer og løfter statsminister Jonas Gahr Støre og hans regjering skal gjennomføre i denne neste stortingsesjonen.