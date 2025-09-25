Slik starter det nye Stortinget arbeidet

1. oktober trer det nye Stortinget sammen etter valget. Men kampen om hvem som får ledervervene er bare så vidt i gang.

Snart åpner Stortinget igjen etter valget. Her fra fjorårets høytidelige åpning.

Stortinget trer sammen tirsdag 1. oktober, med oppmøte og opprop i salen. Men ennå drøyer det mange dager til før nasjonalforsamlingen på Løvebakken formelt konstituerer seg. Det er fordi det er valgår i år, og en egen fullmaktskomite skal sjekke at alle de nye representantene er valgt på korrekt vis.

Først 10. oktober samler Stortinget seg for å formelt konstituere seg. Dagen etter skjer Stortingets høytidelige åpning med pomp og prakt. Da kommer kongen for å lese opp trontalen, som handler om hvilke planer og løfter statsminister Jonas Gahr Støre og hans regjering skal gjennomføre i denne neste stortingsesjonen.

