Slik skjøt Russland ned et ukrainsk F-16

Norge er blant landene som har donert F-16-jagerfly til Ukraina. Så langt skal fire jagerfly av denne typen ha blitt tapt i strid. Bildet viser et ukrainsk F-16, og ble lagt ut av det ukrainske luftforsvaret i sosiale medier tidligere denne måneden. Foto: Ukrainas luftforsvar

Saken oppsummert Ukrainas hærsjef, Hennadii Shapovalov, delte erfaringer fra krigen mot Russland på Army Summit i Oslo.

Russiske droner, spesielt Shahed-136, har skapt store utfordringer for Ukraina.

Ukraina har utviklet nye metoder for å bekjempe dronene, inkludert bruk av egne droner, helikoptre og F-16-jagerfly.

Russland har også tilpasset seg Ukrainas taktikker, noe som førte til tap av F-16. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

Brigadegeneral Hennadii Shapovalov, øverstkommanderende for Ukrainas landstyrker, gjestet sikkerhetskonferansen Army Summit i Oslo forrige uke. Der delte han flere erfaringer fra krigen mot Russland.

Hærsjefen lettet også litt på sløret når det gjaldt bekjempelsen av droner og missilangrep, noe som egentlig er Luftforsvarets oppgave.

Norge har som kjent donert luftvernsystemet NASAMS til Ukraina. Slike luftvernsystemer har sine begrensninger når Russland angriper med hundrevis av droner og missiler om gangen. Særlig den iranske selvmordsdronen Shahed-136, også kjent som Geran-2 når den produseres av Russland, skapte problemer for Ukraina da den ble introdusert i krigen i begynnelsen av 2023.

De fløy og angrep i ekstremt lav høyde. For å bekjempe dem ble det i midten av 2023 dannet separate luftvernbataljoner med grovkalibrede maskingeværer i hæren, fortalte brigadegeneral Shapovalov, noe han hevdet skal ha vært svært effektivt for å skyte ned Shahed-dronene.

– Etter at vi begynte å avskjære dem, endret russerne taktikk. Dessverre er de ikke så dumme som vi alle forventet, sa han under konferansen i Norge.

– De lærer fort og er raske til å implementere ny kunnskap på slagmarken, la han til.

Brigadegeneral Hennadii Shapovalov, sjef for den ukrainske hæren, delte erfaringer fra krigen mot Russland under årets Army Summit på Akershus festning. Foto: Kenneth Stensrud

Eksploderte når fly kom nærme

Han forklarte at russerne forbedret dronene, slik at de nå kan fly i enda større høyde. I noen tilfeller opp mot 5.000 meter, ifølge hærsjefen.

I den høyden er det ikke mulig å skyte dem ned med maskingevær fra bakken. Derfor måtte også ukrainerne finne nye metoder og fornye sine militære strategier.

– Vi har allerede utviklet droner som er i stand til å avskjære Shahed-droner i en høyde på opptil 5.000 meter og som kan fly med hastigheter på opptil 250 km/t, sa Shapovalov.

Ukrainerne begynte også å forsøke å skyte ned droner via helikoptre. Da russiske styrker oppdaget dette, installerte de kameraer i sine angrepsdroner og lokkedroner , ifølge den ukrainske hærsjefen. Dermed kunne de begynne å foreta unnamanøvrering når et ukrainsk helikopter kom for å skyte ned dronen, noe som gjorde nedskyting på denne måten svært vanskelig.

I tillegg installerte russerne eksplosiver og ladninger med splinter og andre sprengfragmenter i dronene, som gikk av hvis et annet luftfartøy kom for nærme, ifølge hærsjefen.

– Det var slik de skjøt ned vår F-16, sa han.

Her kan du se en video lagt ut av det ukrainske luftforsvaret, som skal vise noen av deres F-16-jagerfly angripe mål i lufta:

F-16 UAF in action 🫡 pic.twitter.com/UHunhisjhO — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) September 29, 2025

Skal ha mistet fire fly

Ukraina mottok sine første F-16-jagerfly fra Nederland og Danmark sommeren 2024. Så langt i krigen har Ukraina mistet fire F-16-jagerfly og tre piloter, skrev Newsweek i juli. Siden da har det ikke blitt meldt om noen nye tap.

Norge har også sendt F-16-jagerfly til Ukraina. Offisielt har de sendt seks fly, men TV2 siterte i sommer en ukrainsk kilde som hevder det skal dreie seg om 14 fly i stedet.

Jagerflyene har i stor grad blitt bruk for å bekjempe russiske rakett- og droneangrep. Minst tre av F-16-jagerflyene skal ha blitt tapt i forbindelse med slike oppdrag.

Shapovalov forteller at de nå har en annen tilnærming til og metode for å skyte ned droner. Dette er bare ett av mange eksempler på hvordan krigen hele tiden krever nyvinninger og stadig endrede taktiske framgangsmåter.

– Erfaringene fra konflikten i Ukraina endrer vår forståelse av moderne landkrigføring og kollektive forsvar, sa generalmajor Christopher R. Norrie, nestkommanderende for USAs hærstyrker i Europa og Afrika, under Army Summit-konferansen.

