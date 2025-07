Slik skal Norge kreve inn bom-millioner fra utenlandske bilister

– Det er viktig for finansieringen av våre veier og for tilliten til hele bompengeordningen at vi får krevd inn bompenger også fra utenlandske kjøretøy, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Et nytt direktiv som trer i kraft i EØS-området 1. august vil gjøre det mulig å identifisere kjøretøy fra hele EU- og EØS-området ved hjelp av det felleseuropeiske systemet EUCARIS. Dette vil forenkle prosessen med å identifisere utenlandske kjøretøy som ikke betaler bompenger i Norge.

Dette gjør også at trafikantene kan benytte én avtale, én bompengebrikke og én faktura på tvers av landegrensene. Bompenger regnes som ordinære pengekrav og foreldes først etter tre år. Dermed kan Norge også kreve inn ubetalte bompenger fra bompasseringer før 1. august 2025.

Norge gikk glipp av 140 millioner kroner i bompenger fra utenlandske turister bare i 2023.

– Jeg har hatt et stort engasjement for å finne løsninger på disse utfordringene, og vi har tidligere funnet ulike løsninger med enkeltland. Nå er jeg glad for at vi får på plass en mulighet for å kunne kreve bompenger fra flere kjøretøy i Europa, sier Nygård.

(NTB)