Jonas Gahr Støre (65) ønsker seg en ny periode som statsminister. På meningsmålingene vipper det fram og tilbake mellom borgerlig og rødgrønt flertall før valgdagen 8. september. Foto: Jørn H. Skjærpe

– Jeg har lært meg at det er sånn man skal skjære den.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gir et kakestykke til en glisende Tormod Losnedal, ordfører i Stavanger, under et arrangement ved Mosvatnet. Tilskuerne applauderer. Støre fortsetter å dele ut til dem som vil ha.

Og det er mange som vil ha en bit av Støre i valgkampinnspurten. «Oljebyen» er kun ett av mange stoppesteder for en Ap-leder som håper på fire nye år ved makten.