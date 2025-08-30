Slik skal Jonas vinne valget: – Det krever det beste av oss

Alt tyder på en thriller fram mot valgdagen. Jonas Gahr Støre (Ap) peker særlig på én «overskrift» han håper skal gi fire nye år ved makten.

Jonas Gahr Støre (65) ønsker seg en ny periode som statsminister. På meningsmålingene vipper det fram og tilbake mellom borgerlig og rødgrønt flertall før valgdagen 8. september.

Reportasje

Jørn H. Skjærpe
Journalist
Publisert

– Jeg har lært meg at det er sånn man skal skjære den.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gir et kakestykke til en glisende Tormod Losnedal, ordfører i Stavanger, under et arrangement ved Mosvatnet. Tilskuerne applauderer. Støre fortsetter å dele ut til dem som vil ha.

Og det er mange som vil ha en bit av Støre i valgkampinnspurten. «Oljebyen» er kun ett av mange stoppesteder for en Ap-leder som håper på fire nye år ved makten.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

verden nyheter norge jørn h. skjærpe jonas gahr støre valgkamp innenriks forsvarspolitikk erna solberg arbeiderpartiet ap stortingsvalget 2025 sylvi listhaug
Powered by Labrador CMS