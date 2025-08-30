Slik skal Jonas vinne valget: – Det krever det beste av oss
Alt tyder på en thriller fram mot valgdagen. Jonas Gahr Støre (Ap) peker særlig på én «overskrift» han håper skal gi fire nye år ved makten.
Jonas Gahr Støre (65) ønsker seg en ny periode som statsminister. På meningsmålingene vipper det fram og tilbake mellom borgerlig og rødgrønt flertall før valgdagen 8. september.
Foto: Jørn H. Skjærpe
Reportasje
– Jeg har lært meg at det er sånn man skal skjære den.
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gir et kakestykke
til en glisende Tormod Losnedal, ordfører i Stavanger, under et arrangement ved
Mosvatnet. Tilskuerne applauderer. Støre fortsetter å dele ut til dem som vil ha.
Og det er mange som vil ha en bit av Støre i valgkampinnspurten.
«Oljebyen» er kun ett av mange stoppesteder for en Ap-leder som håper på fire
nye år ved makten.