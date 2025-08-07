Slik kan Trumps toll ramme verdenshandelen

USAs president Donald Trump har satt opp en amerikansk tollmur mot hele verden. Tollsatsene mot forskjellige land varierer kraftig.

De fleste varer fra EU får 15 prosent toll. Dette er langt opp fra 4,8 prosent, som var snittet fram til den USA og EU nylig landet en ny avtale. EU har ikke innført lignende toll på amerikanske varer i retur, og har lovet store innkjøp av olje og investeringer i forsvarsmateriell fra USA.

Storbritannia slapp unna med en toll på 10 prosent. Norge har ikke landet en endelig avtale med USA, men har allerede fått en toll på 15 prosent uten å øke tollen i retur.