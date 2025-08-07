Slik kan Trumps toll ramme verdenshandelen
USA driver selvskading og Kina vil få en mer sentral rolle i verdenshandelen som følge av Trumps nye tollmurer, mener eksperter.
USAs president Donald Trump har innført tollsatser mot alle verdens land.
Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/NTB
Verden
USAs president Donald Trump har satt opp en amerikansk tollmur mot hele verden.
Tollsatsene mot forskjellige land varierer kraftig.
De fleste varer fra EU får 15 prosent toll. Dette er langt
opp fra 4,8 prosent, som var snittet fram til den USA og EU nylig landet en ny avtale. EU har ikke innført
lignende toll på amerikanske varer i retur, og har lovet store innkjøp av olje
og investeringer i forsvarsmateriell fra USA.
Storbritannia slapp unna med en toll på 10 prosent. Norge har
ikke landet en endelig avtale med USA, men har allerede fått en toll på 15
prosent uten å øke tollen i retur.