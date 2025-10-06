Slik kan man stanse droner

Norske Kongsberg Gruppen har utviklet en radar kalt DR 100, som kan detektere små droner. Foto: Kongsberg Gruppen

Den siste tiden har det kommet mange rapporter om ukjente droner som har flydd over flyplasser og militæranlegg i Danmark. Den danske forsvarsministeren Troels Lund Poulse har tidligere uttalt at det må dreie seg om en «profesjonell aktør».

Professor Tormod Heier, ekspert på hybrid krigføring, mener russiske myndigheter står bak. Det samme tror den polske ambassadøren Małgorzata Kosiura-Kaźmierska, som ber nordmenn ikke undervurdere den russiske innblandingen her til lands også.

For også i Norge har det kommet flere uverifiserte rapporter om uvanlig droneaktivitet den siste tiden.