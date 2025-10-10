– Vi er til ste­de på platt­for­me­ne og job­ber for å av­ver­ge, sier Elin Eikrem, av­snitts­le­der for or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet i Kripos. Foto: Ter­je Pedersen/NTB

– Vi job­ber med å iden­ti­fi­se­re alle de fo­ra­ene hvor volds­opp­dra­ge­ne blir lagt ut, være til ste­de der og fan­ge det opp. Hva slags type opp­drag er det? Mot hvem? Hvor? Og hvem er in­vol­vert? sier Elin Syl­te Eikrem ­som tid­li­ge­re le­det Ope­ra­sjon Bi­frost i Kri­pos.

Slik rekrutterer kriminelle bakmenn barn og unge på sosiale medier:

Dags­avi­sen er på besøk hos Kri­pos for å fin­ne ut hvor­dan po­li­ti­et job­ber med den­ne nye for­men for kri­mi­na­li­tet. En kriminalitet som øker i Nor­ge.

