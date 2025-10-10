Slik jobber politiet med barn som rekrutteres til kriminalitet på nett
Politiet har økt innsatsen for å avverge vold av barn på bestilling fra kriminelle nettverk. Her forteller de hvordan de jobber.
– Vi er til stede på plattformene og jobber for å avverge, sier Elin Eikrem, avsnittsleder for organisert kriminalitet i Kripos.
Foto: Terje Pedersen/NTB
Innenriks
– Vi jobber med å identifisere alle de foraene hvor voldsoppdragene blir lagt ut, være til stede der og fange det opp. Hva slags type oppdrag er det? Mot hvem? Hvor? Og hvem er involvert? sier Elin Sylte Eikrem som tidligere ledet Operasjon Bifrost i Kripos.
Slik rekrutterer kriminelle bakmenn barn og unge på sosiale medier:
Dagsavisen er på besøk hos Kripos for å finne ut hvordan politiet jobber med denne nye formen for kriminalitet. En kriminalitet som øker i Norge.