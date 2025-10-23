Slik bruker Russland KI i krigen: – Putin ser det som eksistensielt

KI-kappløpet har startet på slagmarken i Ukraina. – Putin har personlig interesse av denne utviklingen, sier ekspert. 

Russland skal være i gang med å teste bruk av kunstig intelligens i blant annet droner.

Kenneth Lia Solberg
Kenneth Lia Solberg Journalist
Publisert
Lesetid: 4 min

Kunstig intelligens (KI) er på vei inn på slagmarken i Ukraina. 

Russlands president Vladimir Putin har gjort det til en høy prioritet.

– Putin har personlig interesse av denne utviklingen. Han oppfatter det som eksistensielt for Russland, sier Katarzyna Zysk til Dagsavisen.

