Slik bruker Russland KI i krigen: – Putin ser det som eksistensielt

Russland skal være i gang med å teste bruk av kunstig intelligens i blant annet droner. Illustrasjonsfoto: iStock

Kunstig intelligens (KI) er på vei inn på slagmarken i Ukraina.

Russlands president Vladimir Putin har gjort det til en høy prioritet.

– Putin har personlig interesse av denne utviklingen. Han oppfatter det som eksistensielt for Russland, sier Katarzyna Zysk til Dagsavisen.

